Anspruchsvolle Nutzer aufgepasst: Das Xiaomi 12T Pro bietet in allen Bereichen High-End-Technik zu einem attraktiven Preis. Die 200-MP-Kamera kann ebenso überzeugen, wie das riesige AMOLED-Display. Darüber hinaus sorgt ein Snapdragon-Prozessor für ansprechende Top-Performance. Mit Energie wird das Xiaomi 12T Pro von einem enorm großen Akku versorgt, der sich auch noch rasend schnell wieder aufladen lässt. Sichert euch jetzt das Xiaomi 12T Pro mit Vertrag bei uns im CURVED-Shop.

Xiaomi 12T Pro: Kamera mit sagenhaften 200 MP

Xiaomi lässt bei der Kamera des 12T Pro so richtig die Muskeln spielen. Mit 200 MP ist es die am höchsten auflösende Kamera, die Xiaomi nach eigenen Angaben jemals in einem Smartphone verbaut hat. Das Kamerasystem besteht dabei aus insgesamt drei Objektiven: Dem besagten 200-MP-Weitwinkel, einem 8-MP-Ultraweitwinkel sowie einem 2-MP-Makroobjektiv. Um die volle Auflösung komplett auszunutzen, aktiviert ihr einfach den 200-MP-Modus in der Kamera-App des Xiaomi 12T Pro. Praktisch: Selbst einzelne Bildausschnitte des geschossenen Fotos sehen – dank 200-MP-Modus – extrem scharf aus.

Neben vielen weiteren Vorteilen kann die Kamera vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen begeistern. Dank dem besonders großen Sensor und 16-in-1-Pixelbinning kann die Hauptkamera des Xiaomi 12T Pro erstaunlich viel Licht einfangen. Das Ergebnis: Wenig Bildrauschen und gehobene Bildqualität auch bei annähernder Dunkelheit. Dabei hilft die von Grund auf verbesserte KI. Die grundlegende Lichtstimmung wird so stets beibehalten.

Mit dem Ultraweitwinkel vergrößert ihr das Sichtfeld der Kamera stark. So lassen sich Motive wie Landschaften oder Gruppen gut einfangen. Selbst kreative Aufnahmen könnt ihr mit dem Ultraweitwinkel besonders schick in Szene setzen. Das gilt auch für das Makroobjektiv: Viele Details – auch aus nächster Nähe – sind hiermit möglich. Für gelungene Selfies steht euch zudem eine 20-MP-Frontkamera zur Verfügung. Sichert euch im CURVED-Shop jetzt das Xiaomi 12T Pro mit Vertrag und teilt eure Fotos über euer Datenvolumen entspannt mit Freunden.

High-End-Chip sorgt für Spitzenleistung

Wie bei der Kamera macht Xiaomi auch in Sachen Leistung keine Kompromisse: Das Xiaomi 12T Pro hat einen Snapdragon 8 Plus Gen 1 verbaut. Das ist ein absoluter High-End-Chip von Qualcomm, den ihr in den leistungsstärksten Android-Smartphones auf dem Markt findet. Flankiert wird der Prozessor von mindestens 8 GB Arbeitsspeicher und einer Adreno-730-Grafikeinheit. Mit dieser Kombination seid ihr für aufwendige Aufgaben wie 3D-Games und Videoschnitt bestens gerüstet.

Neben der hohen Performance zeichnet sich der Snapdragon 8 Plus Gen 1 durch seine Effizienz aus: Der Chip der aktuellen Generation wird im 4-nm-Fertigungsverfahren produziert. Dadurch werden hohe Leistungswerte bei geringem Stromverbrauch erzielt. Das ausgereifte Kühlsystem von Xiaomi sorgt derweil dafür, dass der sowieso schon kühle Prozessor auch auf höchstem Stresslevel immer cool bleibt. Mit dem Xiaomi 12T Pro bekommt ihr also echte Top-Hardware.

Lange Akkulaufzeiten und superschnelles Laden

Apropos Effizienz: Trotz geringer Leistungsaufnahme benötigt das Xiaomi 12T Pro natürlich ausreichend Strom. Mit einem 5000 mAh starken Akku geht Xiaomi auch hier auf Nummer sicher. Einen Tag hält das Top-Smartphone auch bei starker Nutzung locker durch. Xiaomi gibt eine durchgehende Betriebszeit von bis zu 13,5 Stunden an, was auch im Vergleich zur Konkurrenz ein ansehnlicher Wert ist.

Geht euch doch mal der Saft aus, seid ihr mit dem Xiaomi 12T Pro ganz schnell wieder in der Spur. Dank HyperCharge-Technologie lässt sich das 12T Pro mit superschnellen 120 W wieder aufladen. In der Praxis bedeuten das, dass ihr für gewöhnlich in unter 20 Minuten wieder bei 100 Prozent Akkuladung seid. Damit die verbaute Batterie trotz der teilweise hohen Stromzufuhr eine lange Lebensdauer hat, setzt Xiaomi auf 42 unterschiedliche Sicherheitsfunktionen und 9 Thermosensoren – ein ausgeklügeltes System. Der Hersteller garantiert so 800 Ladezyklen.

Xiaomi ist dafür bekannt, in seinen Smartphones Displays von hoher Güte zu verbauen. Das Xiaomi 12T Pro stellt dabei keine Ausnahme dar. Das sogenannte CrystalRes-AMOLED-Display misst riesige 6,67 Zoll und bietet mit 2712 x 1220 Pixel eine starke Auflösung. Eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ist ebenfalls an Bord. Dadurch wird euer Bedienerlebnis noch geschmeidiger und auch die Akkulaufzeit profitiert: Benötigen die Displayinhalte keine hohe Bildwiederholfrequenz, regelt das Xiaomi 12T Pro auf einen niedrigen Wert herunter und kann so Energie sparen.

Das Display des Xiaomi 12T Pro kann zudem mit einer hohen Farbgenauigkeit punkten. So wird unter anderem der gern genutzte DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent abgedeckt. Hinzu kommen Funktionen wie HDR10+ und Dolby Vision. Das dürfte vor allem Film- und Serienliebhaber freuen: Werden diese Features vom angezeigten Inhalt unterstützt, bekommt ihr besonders gute Kontrastwerte geliefert.

Xiaomi 12T Pro mit Vertrag: Preis-Leistungs-Kracher

Wir wiederholen uns: Xiaomi steht für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Eindruck zementiert sich mit dem Xiaomi 12T Pro noch einmal. Der chinesische Hersteller überzeugt in allen Kategorien mit starker Ausstattung und kann den Preis dennoch vergleichsweise niedrig halten. Wer auf der Suche nach einem ausgewogenen High-End-Smartphone ist, das unter anderem mit einer 200-MP-Kamera punktet, sollte beim Xiaomi 12T Pro mit Vertrag im Bundle zuschlagen. Wenn ihr das Smartphone mit einem passenden Tarif kombiniert, könnt ihr die Kosten für das Smartphone angenehm auf mehrere Monate verteilen.