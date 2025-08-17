Angeblich wird als Nachfolger des Galaxy S25 ein Galaxy S26 Pro erscheinen. Folgen dem neuen Namenszusatz nun frische Extras? Ein neuer Bericht bringt Licht ins Dunkel – zumindest ein kleines. Und auch wenn der Name „Pro“ einiges verspricht, scheinen die Änderungen eher fein als radikal auszufallen. Zumindest, wenn es um Display und Akku geht.

Laut dem chinesischen Leaker Digital Chat Station (via Weibo), der in der Vergangenheit schon häufiger ins Schwarze getroffen hat, kommt das S26 Pro mit einem 6,27 Zoll großen Bildschirm – minimal größer als beim Galaxy S25, das mit 6,2 Zoll etwas kompakter war. Klingt erstmal nach wenig, dürfte aber ein Hinweis auf noch schmalere Display-Ränder sein.

Auch beim Akku gibt’s wie zuvor vermutet ein kleines Upgrade: 4.300 mAh sollen es beim Galaxy S26 Pro werden – 300 mAh mehr als beim S25. In Verbindung mit einem vermutlich noch effizienteren Chip könnte das ein merkliches Upgrade für die Akkulaufzeit sein.

Neuer Name, vertraute Technik?

Das Galaxy S26 Pro soll den direkten Nachfolger des Galaxy S25 markieren – das Basismodell bekommt also nicht nur einen neuen Namen, sondern vermutlich auch ein paar technische Upgrades. Noch ist fraglich, ob diese groß ausfallen. Erwartet wird eine Triple-Kamera, wie wir sie vom S25 kennen: 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel und ein Teleobjektiv – allerdings ist unklar, ob sich beim Zoom etwas verändert.

Beim Prozessor wird’s spannend: Samsung könnte entweder auf den brandneuen Exynos 2600 (2nm) setzen oder auf den Snapdragon 8 Gen 2 Elite (angepasst für die eigenen Galaxy-Geräte). Außerdem im Gespräch: 12 GB RAM und bis zu 512 GB interner Speicher.

Mehr NFC, besseres Bezahlen?

Ein interessantes Detail betrifft NFC: Das Galaxy S26 Pro (und wahrscheinlich die ganze Reihe) soll eine zweite NFC-Antenne am oberen Gehäuserand bekommen. Die Idee: eine bessere Nutzererfahrung beim mobilen Bezahlen – ähnlich wie bei iPhones. Heißt im Klartext: Es wird einfacher, das NFC-Gegenstück von Kassenterminals zu "treffen". Vielleicht ist die Neuerung auch relevant für Dateisharing à la QuickShare.

Außerdem könnte Samsung beim kabellosen Laden nachlegen: Qi2 mit Magneten steht zur Diskussion – quasi ein MagSafe für Android, mit dem kabellose Lader von selbst an der korrekten Stelle halten.

Das Galaxy S26 Pro klingt superspannend und nach einer großen Änderung. Aber viel Revolution ist noch nicht aus der Gerüchteküche durchgesickert. Größeres Display, stärkerer Akku, neue Details bei NFC – alles solide Upgrades, aber noch kein Knaller. Beim Wechsel auf den Pro-Titel für das Standardmodell erwarten wir hier noch mehr. Zeit dafür hat Samsung noch. Erst im Januar 2025 rechnen wir mit der S26-Reihe.

