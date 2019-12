OnePlus 8 oder Konkurrenz für die AirPods Pro? CEO plant Überraschung

So oder so ähnlich könnte ein OnePlus 8 Lite aussehen

Was führt Pete Lau im Schilde? Ist es denn schon Zeit für ein OnePlus 8? Der OnePlus-CEO hat für die Elektronik-Messe CES 2020 in Las Vegas ein Spezial-Event angekündigt. Da er leider nicht verrät, was uns dort erwartet, müssen wir zunächst Gerüchte und Vermutungen unter die Lupe nehmen.

Naheliegend wäre zunächst die Vorstellung des nächsten "Flaggschiffkillers". Allerdings fällt die CES 2020 Anfang Januar eigentlich überhaupt nicht in den Veröffentlichungszyklus des Herstellers. Auch wenn wir natürlich auf ein OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro gespannt sind, ist eher nicht mit deren Vorstellung zu rechnen. Was aber wäre, wenn...

Konkurrenz für das iPhone SE 2?

Der Leak-Spezialist Steve Hemmerstoffer hatte bereits im Oktober erste Infos und Renderbilder von der OnePlus-8-Generation aufgetrieben und veröffentlicht. Keines der drei zugehörigen Modelle soll dabei besonders klein ausfallen. Aber könnte es vielleicht sein, dass OnePlus noch ein weiteres Smartphone plant, das mit einem kompakten Gehäuse daherkommt und dem ebenfalls erwarteten iPhone SE 2 die Stirn bietet?

Seit geraumer Zeit geht der Trend hin zu immer größeren Bildschirmen. Dadurch hat sich im Segment wirklich kompakter Smartphones ein Vakuum gebildet. Gerüchten zufolge will Apple seinem letzten Kompaktmodell, dem iPhone SE, im Frühjahr 2020 einen Nachfolger spendieren. Für Android-Nutzer ist weiterhin kein Gerät in Sicht, das kompakt ist und zur oberen Mittelklasse oder sogar zu den Premium-Modellen zählt. Wie das iPhone SE 2, das auch außerhalb des üblichen iPhone-Zyklus erscheinen soll, könnte ein OnePlus 8 Compact oder OnePlus 7T Mini im Januar vorgestellt werden.

Neue Bullets oder eine Smartwatch?

Weitere Möglichkeiten gibt es natürlich im Wearable-Bereich. Die OnePlus Bullets Wireless 2 sind in der ersten Jahreshälfte 2019 auf den Markt gekommen. Nachfolger der kabellosen Kopfhörer könnten also womöglich im Januar präsentiert werden, zumal die Konkurrenz mit AirPods Pro, Pixel Buds und Surface EarBuds bereits einige neue Optionen auf den Markt gebracht hat. Wartet ein neuer Anwärter für unsere Liste der besten Kopfhörer hinter dem CES-Vorhang?

Nicht wenige Twitter-Nutzer äußern in Reaktion auf die Ankündigung Laus den Wunsch nach einer Smartwatch des Herstellers. OnePlus hat dieses Segment bisher gemieden, gleichzeitig kursieren aber schon länger Gerüchte über ein Wearable, das beim chinesischen Hersteller in Arbeit sein soll. Was es auch ist, Pete Lau wird das Geheimnis irgendwann zwischen dem 7. und dem 10. Januar 2020 im Rahmen der CES lüften.