Still und heimlich hat sich ein weiterer Black-Deal ins Amazon-Angebot geschlichen – ohne, dass dieser in irgendeiner Form gekennzeichnet worden ist. Aber: Kein Problem. Ihr habt ja uns für solche Fälle. Kurz: Ihr könnt bei bestimmten smarten Lichtern von Philips Hue 40 Prozent sparen. Unter einer Bedingung. Wir klären euch auf.

Nur ein kleiner Teil der Hue-Produktpalette ist derzeit als Black Deal auf Amazon markiert. Es scheint so, als wären viele beliebte smarte Lichter gar nicht bei der großen Rabattschlacht inkludiert. Dabei versteckt sich hier ein richtig guter Deal:

Kauft ihr bis zum 2. Dezember 2024 mindestens zwei qualifizierte Hue-Produkte, erhaltet ihr 40 Prozent Rabatt auf den günstigeren der beiden Artikel.

-> zu allen teilnehmenden Produkten gelangt ihr, wenn ihr die Rabattaktion auf einem der Hue-Angebote antippt. Etwa vom Philips Hue Play Lightbar Doppelpack.

Die Hue Play Lightbar macht sich etwa als Dekolicht beim TV gut. Kann aber auch am Computer für Spaß sorgen – nicht zuletzt im Gaming-Modus. (© 2018 Philips )

Rabatt ohne "Black Friday"-Aufkleber

Davon ab haben wir bemerkt, dass viele der Hue-Produkte ohnehin schon günstiger als normalerweise (oder in einigen Fällen: als zuletzt) sind – auch ohne die rote "Black Friday"-Aufschrift, mit der Amazon derzeit alle Deals markiert.

So gibt es das Doppelpack Hue Play Lightbar für rund 103 Euro. Zuletzt bot Amazon das Gadget für 120 Euro an. Anfang November lag der Preispunkt aber schon bei 94 Euro – ohne 40 Prozent Rabatt wäre hier also derzeit kein Bestpreis zu holen.

Bei anderen Produkten, etwa der smarten E27-Leuchte White & Color Ambiance, ist der aktuelle Preis fast am Jahresbestpreis von Amazon dran. So kostet eine Birne derzeit nur 44,97 Euro. Zwei Stück im Paket kosten hingegen 84,99 Euro, was aber etwas entfernt vom Preispunkt Anfang November (76 Euro) ist.

So oder so: Mit den 40 Prozent Rabatt könnt ihr je nach gekauftem Produkt noch mal einiges an Ersparnis rausholen – selbst wenn viele der Hue-Produkte in der Aktion an sich keinen Bestpreis mitbringen.

Hier habe ich selbst zugeschlagen Christoph Lübben Tatsächlich habe ich mir die Aktion auch privat gegönnt, um das Wohnzimmer etwas aufzupeppen. Seit heute hat meine Stehlampe buntes Licht. Und die Play Lightbar strahlt majestätisch hinter den Lautsprechern die Wand hinauf. Der Preispunkt war für mich gut genug, um meine Hue-Ausstattung für den ersten Raum zu komplettieren. Jetzt bleibt nur noch offen, was meine bessere Hälfte zum Spontankauf sagt.