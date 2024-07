Auf Knopfdruck kaputt: Pixel-6-Nutzer melden großes Problem

Wer ein Modell der Google-Pixel-6-Reihe besitzt, sollte derzeit vorsichtig mit einer speziellen Funktion umgehen. Kurz gesagt: Mehrere Nutzer berichten, dass ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen das Smartphone kaputt macht.

Von dem Fehler sind alle Geräte der Pixel-6-Generation betroffen. Sprich:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Sowohl auf Reddit als auch in den offiziellen Foren von Google melden Besitzer eines Google Pixel 6 das Problem. Demnach erscheint bei einigen Nutzern eine Fehlermeldungen, sobald das Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzt wird. Und von hier aus gibt es wohl keine Rettung. Das Betriebssystem lässt sich nicht mehr starten. Und eine OEM-Sperre verhindert, dass ihr händisch Android neu aufspielt.

Bislang hat es wohl noch kein Nutzer geschafft, das Handy nach Auftauchen des Problems wieder zum Laufen zu bringen. Immerhin: Neuere oder ältere Pixel-Generationen haben den Fehler offenbar nicht.

Was ihr tun könnt

Kurz und knapp: Besitzt ihr eines der Smartphones, solltet ihr auf ein Zurücksetzen verzichten – bis der Fehler von Google behoben ist. Zwar taucht der Bug nicht bei allen Besitzern eines Pixel 6 auf. Dennoch geht ihr derzeit ein Risiko ein, wenn ihr die Werkseinstellungen wiederherstellen wollt.

Das Problem soll übrigens mit der stabilen Version von Android auftauchen. Eine fehlerbehaftete Android-Beta ist demnach nicht der Grund für die Schwierigkeiten.

Tipp: So unterscheiden sich Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Google ist über Problem informiert

Einem Beitrag im offiziellen Forum zufolge ist das Technik-Team von Google bereits über das Problem informiert. Wir gehen davon aus, dass eine Lösung also schon in Arbeit ist und demnächst via Update an alle Besitzer eines Pixe-6-Modells verteilt wird.

Offen bleibt allerdings, wie Google den Nutzern helfen will, die bereits von dem Fehler betroffen sind. Unsere Vermutung ist, dass diese Pixel-Besitzer ihr Handy bei Google einschicken müssen.