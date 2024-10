Pixel 9 Pro XL teilt alle 15 Minuten persönliche Daten – Google reagiert

Das Pixel 9 Pro XL sitzt zu Unrecht auf der Anklagebank – behauptet Google. Der Tech-Gigant hat ein Statement zu den Vorwürfen über unautorisierten Datenaustausch veröffentlicht, die seit ein paar Tagen die Runde machen.

Cybernews hat vor wenigen Tagen berichtet, dass das Pixel 9 Pro XL alle 15 Minuten persönliche Daten ohne Nutzerabfrage an Google spiele. Google selbst hat zu der Aussage Stellung bezogen und weist die Anschuldigung zurück, unerlaubt Informationen abzufragen.

Googles Erklärung streitet Vorwürfe ab

Hier ein Auszug aus der Erklärung (via gsmarena):

"[...] You can manage data sharing, app permissions and more during device setup and in your settings. This report lacks crucial context, misinterprets technical details and doesn't fully explain that data transmissions are needed for legitimate services on all mobile devices regardless of the manufacturer, model or OS [...]"

Auf Deutsch zusammengefasst: Nutzer können selbst festlegen, welche Daten im Hintergrund geteilt werden. Der Datenaustausch an sich sei notwendig für diverse Dienste und gehöre zu jedem Smartphone.

Google erhält Unterstützung von dritter Seite

Google ist nicht allein mit seinen Aussagen. Auch Verantwortliche von GrapheneOS haben sich zu dem Artikel von Cybernews geäußert und finden deutliche Worte:

There's a highly inaccurate article about Pixels from Cybernews making the rounds everywhere in privacy communities. It gets the details nearly completely wrong and thoroughly misrepresents things like the optional network-based location used nearly everywhere as Pixel specific. — GrapheneOS (@GrapheneOS) October 9, 2024

Sie weisen die Anschuldigungen scharf zurück und behaupten, dass es den Autoren von Cybernews an technischem Verständnis fehle und daher viele Fehlinformationen im Umlauf sind.

In drei weiteren Posts erläutern sie, dass nicht nur das Pixel 9 Pro XL im Hintergrund Daten austausche. Jedes Android-Smartphone mit einer Standard-Anbindung an den Play Store mache exakt das gleiche. Tatsächlich diene der Prozess dem Datenschutz. Sogar Apples iPhones haben ein ähnliches Feature in iOS integriert, nur teile das Daten eben mit Apple.

Zuletzt weist GrapheneOS noch darauf hin, dass das Pixel 9 Pro XL am Ende sogar am sichersten sei, weil es eben nur mit Google direkt Daten austausche und nicht mit Dritten, wie es bei anderen Android-Smartphones der Fall sein kann.