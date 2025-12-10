PlayStation 2025 Wrap-Up: Euer persönlicher Gaming-Rückblick ist da

Sony drückt heute offiziell den Startknopf für das PlayStation 2025 Wrap-Up – und damit für den Moment, in dem viele von euch vermutlich erschrocken feststellen, dass "eine Runde am Abend" doch eher einem Vollzeitjob entsprach. Wer eine PS4 oder PS5 nutzt und dieses Jahr mindestens zehn Stunden gespielt hat, kann ab sofort reinschauen. Und ja: Der Rückblick fällt diesmal umfangreicher aus als früher.

Das Wrap-Up läuft bis zum 8. Januar 2026 und zeigt euch sehr detailliert, wie euer Gaming-Jahr wirklich aussah. Neben euren meistgespielten Titeln erfahrt ihr, wie viel Zeit ihr in Solo-Abenteuer, Multiplayer-Matches oder Koop-Runs gesteckt habt. Außerdem verrät Sony, welche Genres euch 2025 besonders gefesselt haben und welche Trophäen ihr hart erarbeitet habt.

Mehr als nur Spiele: Zubehör rückt in den Fokus

Neu ist ein stärkerer Blick auf alles rund ums eigentliche Zocken. Das heißt: Auch eure PS VR2-Sessions, PlayStation-Portal-Stunden und sogar die bevorzugte DualSense-Farbe tauchen nun in der Statistik auf. Das wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, liefert aber ein deutlich kompletteres Bild davon, wie ihr 2025 gespielt habt.

Spannend ist auch, dass sich der Rückblick täglich aktualisiert. Feiertags-Binges in Arc Raiders oder Ghost of Yōtei tauchen also ganz brav im finalen Ergebnis auf. Wenn ihr also zwischen Plätzchen und Geschenkpapier noch ein paar Endbosse erledigt, wandert das ebenfalls in euer Gaming-Profil.

Avatar-Belohnung und eine Summary Card für eure Freunde

Wer den gesamten Rückblick durchklickt, bekommt einen exklusiven Avatar im gläsernen Look. Der ist zwar eher ein kleines Goodie, aber nett anzusehen. Richtig interessant wird es jedoch mit der Summary Card, die sich exportieren und teilen lässt.

Allerdings gilt eine wichtige Einschränkung: Wer die Datenfreigabe in diesem Jahr nicht aktiviert hat, bleibt draußen. Sony ist hier klar in den Regeln, auch wenn der Blick in den eigenen Gaming-Kosmos verlockend wäre.

Für alle anderen bietet das 2025 Wrap-Up eine sympathische Möglichkeit, das eigene Spielejahr mit einem ehrlichen Augenzwinkern Revue passieren zu lassen.

