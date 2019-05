PlayStation 4: Mai-Angebote liefern euch Top-Titel zum Schnäppchenpreis

In eurer Freizeit steht ein verfrühtes Sommerloch bevor? Das könnt ihr vielleicht mit vielen Games stopfen, die es derzeit für die PlayStation 4 günstiger gibt. Im PlayStation Store sind die Mai-Angebote gestartet. Mit dabei sind Titel der verschiedensten Genres. Es tauchen sogar Spiele auf, die zuvor in Deutschland indiziert waren. Alle Angebote gelten bis zum 30. Mai 2019.

Mai-Rabatte gibt es zum Beispiel auf viele ältere Top-Games, die ihr euch definitiv zulegen solltet. Darunter sind "GTA V" (14,99 Euro), "Assassin's Creed Origins" in der Deluxe-Edition (23,99 Euro), "Rise of the Tomb Raider" (11,99 Euro) und "Batman: Arkham Knight (12,99 Euro). Die meisten Spielstunden für den Euro bekommt ihr mit dem großartigen Rollenspiel "The Witcher 3", das nur 8,99 Euro im Sale kostet. Wenn ihr Rollenspiele mögt, ist dies ein Pflichtkauf für euch.

Zombies und viel Sonne

Für realistischen Rennspaß sorgt "Project Cars 2" (17,99 Euro), während "Just Cause 4" (34,99 Euro) euch die Möglichkeit bietet, viele Fahrzeuge spektakulär in Unfälle zu verwickeln – wenn ihr nicht gerade mit einem Fallschirm über die Spielwelt schwingt oder Helikopter sprengt. Viel Action mit Hauen und Stechen bietet euch hingegen "Mittelerde: Schatten des Krieges" (17,99 Euro).

Urlaubs- und Insel-Feeling gepaart mit einem Zombie-Gemetzel liefert euch hingegen "Dead Island: Definitive Edition". Der Titel war in Deutschland bis Anfang 2019 indiziert. Nun könnt ihr euch die grafisch verbesserte Version für 4,99 Euro sichern. Wenn ihr noch mehr Zombies an sonnigen Orten erledigen wollt, könnt ihr euch auch "Dead Island: Riptide" in der Definitive Edition für 4,99 Euro holen.

Ein Geheimtipp für Rollenspiel-Fans: "Divinitiy: Original Sin 2" gibt es in der Definitive Edition ebenfalls günstiger. Es handelt sich um ein rundenbasiertes RPG, dessen Kämpfe derart eskalieren können, dass weitläufig nur noch Feuer zu sehen ist. Aktuell zahlt ihr 38,99 Euro und bekommt dafür unzählige Spielstunden mit vielen witzigen Dialogen und spaßigen Kämpfen. Die Mai-Rabatte findet ihr im PSN Store.