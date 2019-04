PlayStation 5: Lässt euch Sony digital erworbene Spiele wieder verkaufen?

Ob der Controller der PS5 ähnlich schlank wie in unserem Konzept aussehen wird?

Arbeitet Sony für die PlayStation 5 an einem großen digitalen Marktplatz? Einem Patent zufolge könnten im PS Store gekaufte Spiele künftig nicht mehr permanent an euren Account gebunden sein. Bald verdient ihr vielleicht an einigen Games Geld oder habt die Möglichkeit, Freunden eine Freude zu machen.

In einem Patent beschreibt Sony ein System, über das Nutzer untereinander mit digitalen Inhalten handeln können. Wie Gamerant berichtet, könntet ihr dadurch Spiele aus dem PlayStation Store an andere Spieler verkaufen. Das dürfte etwa für Einzelspieler-Titel praktisch sein, die ihr bereits durchgespielt habt. Oder für Games, die euch letztendlich doch nicht gefallen haben.

Durchspielen und an Freunde weitergeben

Sony könnte es ebenso möglich machen, digitale Spiele an andere Nutzer zu verschenken. Auf vielen Spiele-Plattformen könnt ihr aktuell zwar schon Freunden Games schenken, doch diese Option habt ihr in der Regel nur direkt während des Kaufs – aber nicht, wenn ihr den Titel bereits für euch selbst erworben und gespielt habt.

Mit der PlayStation 5 könnte Sony somit einen der größten Unterschiede zwischen digitalen und auf Disc erworbenen Spielen beseitigen. Das macht Käufe im PlayStation Store womöglich für viele weitere Nutzer attraktiv, die ihre Spiele bislang hauptsächlich über den Einzelhandel bezogen haben.

Wie bei Patenten üblich, ist allerdings unklar, ob Sony das beschriebene Marktplatz-System auch in die Tat umsetzen wird. Gewissheit haben wir womöglich erst, wenn die PlayStation 5 offiziell ist – und das ist laut unserer Gerüchteübersicht frühestens 2020 der Fall. Denkbar wäre das Feature allerdings: Auch Konkurrent Microsoft hat bereits eine Neuerung eingeführt, um den Kauf digitaler Spiele attraktiver zu machen. Einige im Microsoft Store erworbene Titel könnt ihr auf Xbox und Windows-PCs spielen.