PlayStation 5 erscheint frühestens im Mai 2020

Noch ein bisschen Geduld ist nötig: Die PlayStation 5 wird wohl noch eine ganze Weile brauchen, ehe sie in den Händlerregalen steht. Sony hat sich wohl zumindest vage zum Verkaufsstart der seit langer Zeit erwarteten Konsole geäußert.

Sony hat offenbar einen Hinweis auf den Release-Termin der PlayStation 5 gegeben. Wie Takashi Mochizuki, Reporter für den Wall Street Journal, auf Twitter berichtet, dauert es noch mindestens 12 Monate bis zum Start der PS5. Diese Information soll von Sony selbst stammen. Demnach kommt die Konsole frühestens im Mai 2020 in den Handel.

Sommer 2020 die logische Wahl

Womöglich müssen wir uns sogar noch länger gedulden. Sony könnte einen Termin kurz vor der Gaming-Messe E3 2020 für die Enthüllung wählen. Wenn Entwickler wenige Tage später auf der Messe die ersten Spiele für die PS5 präsentierten, dürfte das für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen – es wäre also ein logischer Schachzug, wenn die Konsole erst im Sommer des nächsten Jahres enthüllt wird.

Sony hat sich bislang nur zu der Hardware der PlayStation 5 ausführlich geäußert. Demnach besitzt die Konsole deutlich mehr Leistung als eine PlayStation 4 Pro. Beispielsweise die Ladezeit in "Spider-Man" soll bei einer Schnellreise von knapp 15 auf 0,8 Sekunden fallen. Zudem kann die PS5 offenbar Lichtstrahlen und Reflexionen in Echtzeit berechnen ("Raytracing"). Zudem ist von einer 8K-Auflösung die Rede – vermutlich skaliert das Spielesystem Inhalte aber hoch, anstatt sie tatsächlich in 8K zu rendern.