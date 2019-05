PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele für Mai 2019

Welche kostenlosen Spiele warten im Mai 2019 auf Abonnenten von PlayStation Plus? Sony hat die Titel bekannt gegeben, die ihr ab dem 7. Mai gratis herunterladen könnt. Es handelt sich um ein Party-Game und ein Adventure – wie mittlerweile üblich für die PlayStation 4.

Nutzer von PlayStation Plus erhalten im Mai unter anderem "Overcooked" kostenlos, wie ihr in dem Trailer über diesem Artikel sehen könnt. In dem Couch-Coop-Game kocht ihr mit bis zu drei Freunden für Restaurantbesucher. Dabei müsst ihr stets die unnachgiebig tickende Uhr im Blick behalten. Denn eure hungrigen Gäste haben nicht viel Geduld mitgebracht. Das Video am Ende dieses Artikels veranschaulicht das Gameplay von "Overcooked".

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Auf den Spuren der Familie Finch

Einem ganz anderen Genre gehört dagegen "What Remains of Edith Finch" an, das ebenfalls zum Mai-Lineup von PlayStation Plus zählt. In dem Adventure erkundet ihr als Edith Finch das Anwesen eurer Familie aus der Ego-Perspektive. Ihr seid das letzte verbliebene Mitglied einer Familie, die von einem Fluch heimgesucht wird. Dieser sorgt dafür, dass jede Generation auf ungewöhnliche Weise stirbt – jeweils bis auf ein Familienmitglied.

In dieser Generation hat es euch verschont. In dem Familiensitz geht ihr der Geschichte eurer Vorfahren auf den Grund. "What Remains of Edith Finch" stellt die Handlung klar in den Vordergrund. Kämpfe gibt es nicht und auch ein Scheitern ist nicht möglich. Nutzer von PlayStation Plus können sich also ohne Hektik der Geschichte der Familie Finch widmen.