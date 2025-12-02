Aktuelle Handy-Deals
Xiaomi Poco F8 Ultra für kurze Zeit zum Sparpreis – so gut ist das Angebot

Xiaomi Poco F8 Ultra im Angebot
Das Poco F8 Ultra lohnt sich enorm (© 2025 CURVED )
profile-picture

Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel aktualisiert 04.12.25

Das Xiaomi Poco F8 Ultra ist wenige Tage auf dem Markt und für kurze Zeit 130 € günstiger erhältlich. Das Angebot ist so gut, dass es kurzzeitig ausverkauft war. Wir haben uns das nun wieder erhältliche Amazon-Angebot angeschaut und verraten euch, warum es sich lohnt, hier schnell zuzuschlagen.

Poco F8 Ultra: Das Angebot im Überblick

  • Gerät: Xiaomi Poco F8 Ultra
  • Speicher: 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB / 16 GB + 512 GB
  • Farben: Blau, Schwarz, Titan
  • Inklusive: SIM-Pin, USB-C-Kabel, Hülle, Ringhalter
  • Preis: ab 699,90 € (Gratisversand) – 649,90 € mit Spar-Abo-Coupon
  • Händler: Amazon

Ist das Angebot zum Poco F8 Ultra gut?

Definitiv! Das Poco F8 Ultra ist brandneu. Es dürfte noch einige Monate dauern, bis der natürliche Preisverfall einsetzt. Amazon vertreibt das Poco F8 Ultra aktuell für nur 699,90 € statt der angesetzten 829,90 €. Das ist der aktuelle Bestpreis. Ihr solltet außerdem wissen, dass es auch das Standardmodell Poco F8 Pro zum Start günstiger gibt. Für dieses starke Smartphone verlangt Amazon sogar nur 519,90 € anstatt 649,90 €. (Hier geht's zum Vergleich zwischen Poco F8 Pro und F8 Ultra)

Lohnt sich das Poco F8 Ultra?

Das Poco F8 Ultra spielt in der obersten Premium-Liga – und das zu einem Preis, der sonst eher "Standard-Premium" bedeutet. Durch die Aktion rutscht das Modell preislich sogar in den dünn besiedelten "Low-Premium"-Bereich. Genau deshalb ist es eine spannende Alternative für alle, die ein echtes High-End-Smartphone suchen, ohne das Konto dafür sprengen zu müssen.

Herzstück des Geräts ist der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5, der das F8 Ultra in dieselbe Leistungs-Ecke steckt wie teure Konkurrenzmodelle à la Galaxy S25 Ultra. Es besitzt außerdem ein großzügiges 6,9-Zoll-AMOLED-Displays, das auch extrem hell ist und eine 120-Hz-Bildwiederholrate unterstützt – Premium pur.

Xiaomi Poco F8 Ultra Front- und Rückseite
Hier seht ihr die Front- und Rückseite des Xiaomi Poco F8 Ultra (© 2025 CURVED )

Auch fotografisch hat Xiaomi nicht gespart: Drei Kameras mit jeweils 50 Megapixeln bringen euch maximale Flexibilität. Die 5-fach-Telelinse bringt eine optische Stabilisierung mit, und Selfie-Fans freuen sich über eine 32-MP-Frontkamera. Ein günstiger Preis und eine starke Kameraausstattung müssen sich eben nicht ausschließen.

Richtig üppig fällt außerdem der Akku aus: 6500 mAh sind eine Hausnummer und übertreffen viele aktuelle Flaggschiffe. Beim Laden geht es ebenso schneller – entweder mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt kabellos.

Julians Fazit
Julian Schulze
Julian Schulze

Unterm Strich bekommt ihr hier ein Smartphone, das trotz "Ultra"-Anspruch preislich super zugänglich bleibt. In der aktuellen Rabattphase lohnt es sich für alle, die Premium-Feeling wollen, aber nicht Premium-Preise zahlen möchten.

