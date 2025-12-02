Zwei Preis-Leistungs-Hits für anspruchsvolle Nutzer im Vergleich: Xiaomi Poco F8 Pro und Poco F8 Ultra locken als günstige Alternativen zu etablierten Android-Flaggschiffen wie dem Galaxy S25 Ultra. Doch was unterscheidet sie eigentlich? Wir geben euch den Überblick.

Wichtigste Unterschiede

Alle Kameras des Poco F8 Ultra sind besser

Das Poco F8 Pro ist handlicher

Das Display des Poco F8 Ultra ist wesentlich größer

Es hat den schnelleren von zwei sehr schnellen Chipsätzen

Das Poco F8 Pro bietet trotz kleinerem Akku etwas mehr Laufzeit

Wireless Charging gibt's nur beim Poco F8 UItra

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich

Design: Das Poco F8 Ultra ist deutlich größer

Xiaomi Poco F8 Pro und F8 Ultra sehen sich sehr ähnlich, doch im direkten Vergleich ist ein Unterschied offensichtlich: Das Poco F8 Ultra ist mit Abmessungen von 163,3 x 77,8 x 7,9 ein gutes Stück größer als das Pro-Modell (157,5 x 75,3 x 8 mm).

Darüber hinaus variiert das verwendete Material. Nicht etwa am Rahmen, der jeweils aus Aluminium gefertigt ist. Aber auf Vorder- und Rückseite: Die Front ist beim Poco F8 Pro mit Gorilla Glass 7i überzogen, beim Ultra mit Poco Schutzglas. Auf der Rückseite kommt Glas (Pro) bzw. Glasfaser (Ultra) zum Einsatz.

(© 2025 Xiaomi / Poco ) Xiaomi Poco F8 Pro ... (© 2025 Xiaomi / Rückseite ) .. und Poco F8 Ultra unterscheiden sich optisch kaum

Spannend: Das Poco F8 Ultra ist in einer Denim-Variante erhältlich. Jeans-Stoff verwendet der Hersteller dafür aber nicht wirklich. Sondern ein "Nanomaterial" aus natürlichem Silikonerz, das diesem nachempfunden ist. Gegen Wasser geschützt sind beide Geräte nach IP68.

Display: 6,6 Zoll vs. 6,9 Zoll

Die Displays von Xiaomi Poco F8 Pro und Poco F8 Ultra unterscheiden sich vor allem durch ihre Größe. Während das Ultra-Modell auf eine mächtige Bilddiagonale von 6,9 Zoll kommt, sind es beim Pro immer noch stattliche 6,59 Zoll. Die wahrgenommene Schärfe ist mit 419 ppi (2608 x 1200 Pixel) bzw. 416 ppi (2510 x 1156 Pixel) nahezu identisch.

Poco F8 Pro vs. F8 Ultra im Display-Vergleich: Der Größenunterschied ist beträchtlich (© 2025 )

Die exzellente Maximalhelligkeit (3500 Nits) bekommt ihr bei beiden Geräten ebenso wie 60 bis 120 Hz Bildwiederholrate (kein LTPO) für flüssige Animationen. Kurzum: Beide Modelle besitzen sehr gute Displays. Einzige nennenswerte Unterschiede sind die Größe und der weiter oben in unserem Vergleich bereits erwähnte jeweilige Displayschutz.

Kamera-Vergleich: Xiaomi Poco F8 Pro vs. F8 Ultra

Die Kamera des Poco F8 Ultra ist noch besser als beim F8 Pro (© 2025 Xiaomi / Poco )

Sowohl das Xiaomi Poco F8 Pro als auch das Poco F8 Ultra haben eine gute Kamera. Dennoch kann sich das Ultra-Modell in diesem Bereich besonders absetzen. Denn alle drei rückseitigen Objektive sind hier besser: Die Hauptlinse hat einen größeren Sensor und eine größere Blende – entscheidende Vorteile für die Bildqualität, insbesondere bei schwachem Licht. Ein weiterer Unterschied ist der fortschrittlichere Autofokus, wodurch die Kamera zuverlässiger scharfstellen kann.

Xiaomi Poco F8 Pro: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.9, 1/1,55"-Sensor, PDAF, OIS

f/1.9, 1/1,55"-Sensor, PDAF, OIS 50-MP-Telelinse: f/2.2, 1/2,88"-Sensor, optischer 2,5x-Zoom, PDAF

f/2.2, 1/2,88"-Sensor, optischer 2,5x-Zoom, PDAF 8-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/4,0"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/4,0"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 20-MP-Frontkamera: f/2.o, 1/4,0"-Sensor

Xiaomi Poco F8 Ultra: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor, Dual Pixel PDAF, OIS

f/1.7, 1/1,31"-Sensor, Dual Pixel PDAF, OIS 50-MP-Telelinse: f/3.0, 1/2,74"-Sensor, optischer 5x-Zoom, PDAF, OIS

f/3.0, 1/2,74"-Sensor, optischer 5x-Zoom, PDAF, OIS 50-MP-Ultraweitwinkel: f/2.4, 1/2,88"-Sensor, 102 Grad Sichtwinkel

f/2.4, 1/2,88"-Sensor, 102 Grad Sichtwinkel 32-MP-Frontkamera: f/2.o, 1/3,6"-Sensor

Was die Telelinse anbelangt, hat das Xiaomi Poco F8 Ultra ebenfalls große Vorteile. Es bietet mehr Zoom-Reichweite (5x vs. 2,5x) und eine – für Teleobjektive besonders vorteilhafte – optische Bildstabilisierung.

Das Ultraweitwinkel löst beim teureren Modell wesentlich höher (50 MP vs. 8 MP), der Sichtwinkel ist interessanterweise wesentlich schmaler. Auch die Frontkamera bietet mehr Auflösung und zudem den etwas größeren Bildsensor. Insgesamt kann das Xiaomi Poco F8 Ultra den Kamera-Vergleich klar für sich entscheiden. Das Pro macht aber ebenfalls gute Fotos, gerade für seine Preisklasse.

Leistung: Snapdragon 8 Elite vs. Elite Gen 5

Besonders beeindruckende Ausstattungsmerkmale von Xiaomi Poco F8 Pro und F8 Ultra sind die jeweiligen Chipsätze. Das Pro-Modell besitzt Qualcomms Snapdragon 8 Elite, der in leicht abgewandelter Form beispielsweise auch in Samsungs deutlich teurerem Galaxy S25 Ultra zum Einsatz kommt.

Das Xiaomi Poco F8 Ultra setzt noch einen drauf und ist bereits mit dem Nachfolger bestückt: dem Snapdragon 8 Elite Gen 5, der noch mal spürbar mehr Leistung bereitstellt.

Auch wenn sich das Poco F8 Pro im direkten Vergleich geschlagen geben muss: Beide Antriebe sind enorm schnell und bestens für anspruchsvolle Tasks geeignet. Xiaomi Poco F8 Pro und F8 Ultra sind beispielsweise exzellente Gaming-Handys. Und auch für KI-Anwendungen sind beide Xiaomi-Handys dank 12 GB RAM bestens gerüstet. Das Ultra ist sogar in einer Variante mit 16 GB RAM erhältlich.

Riesen-Akkus und sehr schnelles Laden

Schwere Geschütze fährt Xiaomi beim Akku auf, und zwar sowohl beim Poco F8 Pro als auch beim F8 Ultra. Ersteres hat eine Akkukapazität von 6210 mAh, das Ultra kommt sogar auf 6500 mAh. Rekordverdächtige Werte, wie sie hierzulande aktuell nur bei äußerst wenigen anderen Smartphones zu finden sind.

Poco F8 Pro und F8 Ultra können via USB-C auch andere Geräte aufladen (© 2025 Xiaomi )

Interessanterweise gibt Xiaomi für das Poco F8 Pro eine minimal längere Laufzeit an: über 16 Stunden gegenüber mehr als 15 Stunden beim Poco F8 Ultra. Die Unterschiede scheinen sich aber in Grenzen zu halten und die Ausdauer bei beiden Modellen sehr gut zu sein.

Noch besser ist die Ladegeschwindigkeit: Via USB-C und 100-W-HyperCharge lassen sich Poco F8 Pro und F8 Ultra laut Hersteller in 37 bzw. 38 Minuten voll aufladen. Wireless Charging ist nur beim Ultra-Modell möglich, und zwar ebenfalls superschnell – mit 50 W, was für 50 Prozent Akku in 31 Minuten reicht.

Wie lange gibt Xiaomi Android-Updates?

Xiaomi Poco F8 Pro und F8 Ultra bringen ab Werk Android 16 und Xiaomis Benutzeroberfläche HyperOS 3 mit. Android-Updates gibt es jeweils bis 2029, Sicherheitspatches bis 2031. Damit sind beide Smartphones ziemlich zukunftssicher, auch wenn Samsung und Google noch längere Update-Zeiträume bieten.

Preise im Vergleich

Für ihre beachtliche Ausstattung sind die beiden Poco-Handys erfreulich günstig. Die Preise für das Poco F8 Pro beginnen regulär ab 649,90 €. Die UVP für das Ultra-Modell startet bei 829,90 €. Zum Marktstart sind die Geräte jedoch deutlich reduziert – zum Zeitpunkt dieses Vergleichs aber auch fast überall ausverkauft.

Preise für das Xiaomi Poco F8 Pro (UVP) 12 GB RAM / 256 GB Speicher: 649,90 € (Early Bird: 519,90 €)

649,90 € (Early Bird: 519,90 €) 12 GB RAM / 512 GB Speicher: 699,90 € (Early Bird: 549,90 €)

Preise für das Xiaomi Poco F8 Pro (UVP) 12 GB RAM / 256 GB Speicher: 829,90 € (Early Bird: 699,90 €)

829,90 € (Early Bird: 699,90 €) 12 GB RAM / 512 GB Speicher: 899,90 € (Early Bird: 749,90 €)

Unser Fazit: Xiaomi Poco F8 Pro oder Poco F8 Ultra? Francis Lido Manchmal gibt es in einem Vergleich keinen klaren Gewinner. Sowohl das Poco F8 Pro als auch das F8 Ultra sind echte Preis-Leistungs-Hits. Das Pro-Modell noch ein wenig mehr, denn es bringt Oberklasse-Ausstattung in die Mittelklasse. Die Leistung ist hervorragend, die Kamera gut, Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit ebenfalls überzeugend. Für 180 € mehr bekommt ihr eine in allen Bereichen bessere Kamera, einen noch schnelleren Chipsatz, das größere Display und Wireless Charging. Ein fairer Deal, wie wir finden. Ob er für euch Sinn ergibt, hängt von euren Ansprüchen ab. Sind diese höher, ist auch das Xiaomi Poco F8 Ultra eine exzellente Wahl und für das gebotene Paket fast schon ein Schnäppchen.

