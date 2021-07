iOS-Updates enthalten meist nicht nur Sicherheitsaktualisierungen, sondern auch Fehlerbehebungen. Zusätzlich schleichen sich manchmal aber auch neue Probleme ein. Bei iOS 14.7 ist Letzteres der Fall. Ein neuer Bug beeinträchtigt das Zusammenspiel zwischen iPhone und Apple Watch.

Konkret geht es um die Entsperrung der Apple Watch über das damit gekoppelte iPhone. Ihr könnt euch bei der Uhr per Gesichtsscanner (Face ID) oder Fingerabdrucksensor (Touch ID) des verbundenen iPhones authentifizieren – so spart ihr euch die Eingabe des PIN-Codes auf dem kleinen Smartwatch-Display. Nach der Installation von iOS 14.7 funktioniert besagtes Freischalten jedoch nicht mehr zuverlässig, sofern ihr ein iPhone mit Touch ID habt.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone SE (2020)

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Kamera mit Portraitmodus (12 MP Weitwinkel)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 13,00 € zum Shop

Nur iPhones mit Touch ID betroffen

Apple hat das Problem inzwischen offiziell bestätigt. Der Bug tritt demzufolge nur bei iPhones mit Fingerabdrucksensor auf, was einer deutlichen Minderheit der Modelle in Apples jetzigem iPhone-Lineup entspricht. Das einzige aktuelle Apple-Handy mit Touch ID ist das iPhone SE (2020). Zudem dürften auch noch zahlreiche Einheiten des iPhone 8 (2017) und ebenso des iPhone 7 (2016) im Umlauf sein. Bei iPhones mit Face ID – wie beispielsweise alle vier Modelle des iPhone 12 – kommt es hingegen laut Apple-Informationen nicht zum besagten Problem.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12

+ o2 Free M Boost 40 GB 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Rufnummernmitnahme (Einfach, schnell und problemlos)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 41,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Zukünftiges Update soll Problem lösen

Apple empfiehlt Betroffenen eine naheliegende Lösung: Statt die Uhr per iPhone zu entsperren, sollen Nutzer schlicht den PIN-Code auf der Apple Watch eingeben. Wer die Zahlenkombination nicht mehr weiß, muss die Smartwatch zurücksetzen und neu einrichten. Apple geht den Fehler eigenen Angaben zufolge in einem zukünftigen iOS-Update an. Wie lange es bis zu dessen Veröffentlichung dauern wird, ist nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich wartet Apple aber nicht bis zum Release von iOS 15 im Herbst, sondern gibt vorher noch eine entsprechende Aktualisierung für iOS 14 zum Download frei.