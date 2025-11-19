Noch vor dem Black Friday 2025 soll Sony eine große Rabatt-Offensive starten – das legt ein aktueller Leak nahe. Im Mittelpunkt steht dabei die PS5 Pro, die endlich günstiger werden soll. Und auch bei den anderen Modellen ist eine Preissenkung in Sicht.

Die Infos stammen vom bekannten Leaker billbil-kun, der sich in der Gaming-Szene längst einen Namen gemacht hat. Er spricht von einer offiziellen Aktion, die ab dem 21. November 2025 beginnen soll.

Black Friday: Diese PS5-Preise sollen euch erwarten

Falls der Leak zutrifft, könnt ihr bei allen PS5-Modellen ordentlich sparen. So sollen die Konsolen demnächst zu folgenden Preisen erhältlich sein:

PS5 Pro: 699 Euro (statt 799 Euro)

699 Euro (statt 799 Euro) PS5 mit Laufwerk: 449 Euro (statt 549 Euro)

449 Euro (statt 549 Euro) PS5 Digital Edition (ohne Laufwerk): 349 Euro (statt 499 Euro)

349 Euro (statt 499 Euro) PS5 "Flowering Chaos"-Bundle: ab 349 Euro (je nach Version)

ab 349 Euro (je nach Version) Laufwerk für Digital Edition: 80 Euro

Besonders interessant ist neben der Preissenkung für die PS5 Pro der Rabatt auf die PS5 Slim Digital Edition. Mit 349 Euro würde sie ihren bisher niedrigsten offiziellen Preis erreichen. Und wer ohnehin ein neues Fortnite-Bundle ins Auge gefasst hat, bekommt die Konsolen offenbar auch in der "Flowering Chaos"-Variante.

Lohnt sich die PS5 noch?

Zwar hat die PlayStation 5 bereits einige Jahre auf dem Buckel und auch die PS5 Pro ist alles andere als brandneu. Doch ein Nachfolger lässt noch lange auf sich warten. Nachdem die PS6 zunächst für 2027 erwartet wurde, deuten die jüngsten Aussagen eher auf einen späteren Release hin. Der Hersteller will offenbar länger an der PS5 (Pro) festhalten als ursprünglich geplant.

Später erscheinen soll übrigens auch eines der wichtigsten Spiele für die PS5. Wie Rockstar kürzlich mitteilte, wird GTA6 erst im November 2026 erhältlich sein. Das sollte euch jedoch nicht abhalten, denn der Spielekatalog für die PS5 ist riesig und mit allerlei Highlights bestückt.

