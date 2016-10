Qualcomm stellt drei neue Mittelklasse-Chips offiziell vor

Neue Prozessoren für Mittelklasse-Smartphones sind offiziell: Das kalifornische Unternehmen Qualcomm hat drei neue Chipsätze vorgestellt, die künftig in Android-Geräten zum Einsatz kommen werden. Dies sind der Snapdragon 653, der 626 und der 427.

Bemerkenswert ist, dass alle drei CPUs Dual-Kameras unterstützen, wie dem Snapdragon-Blog von Qualcomm zu entnehmen ist. Somit dürfte es in Zukunft eine Reihe an Mittelklasse-Smartphones mit Android geben, die dieses besondere Feature bieten. Möglichkeiten für bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen oder Unschärfe-Effekte, wie sie zum Beispiel das Huawei P9 bietet, sind somit bald nicht mehr nur Vorzeigemodellen vorbehalten. Dass Qualcomm den Einsatz von Dual-Kameras verstärkt fördert, wird auch durch die unlängst vorgestellte ClearSight-Technologie deutlich.

Release ab Ende 2016

Alle drei Chipsätze verfügen zudem über ein X9-LTE-Modem und bieten Support für die Schnellladetechnologie QuickCharge 3.0. Snapdragon 653, 626 und auch 427 sollen außerdem jeweils um bis zu 10 Prozent mehr Performance liefern als die jeweiligen Vorgängermodelle 652, 625 und 425. Snapdragon 626 und 427 bieten zudem die sogenannte TrueSignal-Technologie – damit soll die Antenne verstärkt werden können, wenn das Smartphone in einer Gegend mit schlechtem Empfang genutzt wird.

Welche Geräte mit den neuen Chipsätzen ausgestattet sein werden, hat Qualcomm in seiner Ankündigung nicht verraten. Die beiden neuen Chips der 600er Serie sollen noch im Herbst in ersten Geräten auftauchen; Smartphones mit dem Snapdragon 427 werden für das erste Quartal 2017 erwartet. In naher Zukunft werden vermutlich die ersten Hersteller Geräte vorstellen, die einen der drei Chips als Herzstück nutzen.