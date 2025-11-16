Ihr habt Lust auf eine Runde Cowboy-Action, aber nur euer iPhone zur Hand? Dann aufgepasst: Rockstar Games bringt das legendäre "Red Dead Redemption" samt Zombie-Modus auf mobile Geräte – und das schon sehr bald. Ab dem 2. Dezember könnt ihr unterwegs in die Wildwest-Welt von John Marston eintauchen.

(© 2025 CURVED )

Laut Entwickler Rockstar Games erwartet euch auf iOS nicht nur das Hauptspiel, sondern auch das düstere Spin-off "Undead Nightmare". Beides kommt als Komplettpaket für Mobilgeräte und aktuelle Konsolen. Und es wird noch besser: Wer schon ein Netflix-Abo besitzt, kann sich das Spiel kostenlos auf sein iPhone holen. Für alle anderen soll es im App Store separat erhältlich sein – wobei der Preis noch nicht bekannt ist.

Konsole trifft Touchscreen

Auch wenn Red Dead Redemption bereits 2010 das Licht der Welt erblickte, ist das Western-Abenteuer spielerisch nicht in die Jahre gekommen. Jetzt feiert der Klassiker ein Comeback – optimiert für mobile Hardware. Rockstar verspricht angepasste Steuerungsmöglichkeiten für Touchscreens. Details bleiben zwar noch aus, aber es liegt nahe, dass ihr das Spiel auch mit Bluetooth-Controllern zocken könnt – für alle, die keine Lust auf virtuelle Buttons haben.

Zudem sollt ihr Spielstände übernehmen und von kostenlosen Upgrades profitieren können. Das klingt nach einem echten Bonus für alle, die vielleicht schon auf der Konsole losgeritten sind, nun aber auch unterwegs nicht auf John Marstons Rachefeldzug verzichten möchten.

Netflix als Spiele-Plattform

Mit dem iOS-Release von Red Dead Redemption setzt Netflix seinen neuen Fokus auf Games fort. Immer mehr Titel lassen sich über das Abo-Modell kostenlos spielen – ein Angebot, das langsam, aber sicher an Fahrt gewinnt. Wer also sowieso schon für Serien und Filme zahlt, bekommt jetzt auch Gaming-Nachschub.

Und Red Dead Redemption ist keine kleine Indie-Spielerei: Es gehört zu den gefeiertsten Open-World-Games seiner Zeit. Dass nun auch iOS-Nutzer in den Genuss kommen, dürfte vor allem Fans freuen, die sich nicht unbedingt eine Konsole ins Wohnzimmer stellen wollen.

Der offizielle Startschuss fällt am 2. Dezember – ihr könnt euch also schon mal den Cowboy-Hut zurechtrücken. Wer weiß: Vielleicht begegnet ihr unterwegs nicht nur Outlaws, sondern auch ein paar Untoten.

