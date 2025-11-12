Netflix wird teurer und erhöht die Abo-Preise in weiteren europäischen Ländern, wie ein Bericht zeigt. Ist Deutschland das nächste Land in der Reihe?

Netflix dreht erneut an der Preisschraube – und diesmal betrifft es unsere Nachbarn direkt. In den Niederlanden müssen Nutzerinnen und Nutzer ab sofort mehr für ihr Abo zahlen. Ein klares Signal: Auch in Deutschland könnten bald höhere Gebühren anstehen.

Exzellente In-Ears – nicht nur für Sport Beats Powerbeats Pro 2 Die Powerbeats Pro 2 von Apple-Tochter Beats gehören nicht nur zu den besten Sport-Kopfhörern. Einige Experten meinen sogar: Sie sind besser als die AirPods Pro 2. Mit ANC, Top-Sound und sogar Herzfrequenzmessung sind sie nicht nur für Apple-Nutzer eine Top-Option. Ohne Vertrag ab 229,80 € Amazon

Preiserhöhung in den Niederlanden gestartet

Wie das niederländische Portal nu.nl berichtet, gelten die neuen Preise bereits ab heute. Der Streaming-Gigant hebt dort sämtliche Abo-Stufen an – teils um mehrere Euro im Monat. Das Basispaket kostet künftig 9,99 Euro, also 1 Euro mehr als bisher. Wer Serien und Filme auf zwei Geräten gleichzeitig streamen möchte, zahlt 15,99 Euro statt 13,99 Euro. Das teuerste Abo mit vier gleichzeitigen Streams steigt ebenfalls um 2 Euro auf 20,99 Euro monatlich.

Auch Zusatznutzer außerhalb des eigenen Haushalts müssen tiefer in die Tasche greifen: Der Preis für diese Option klettert auf 4,99 Euro im Monat. Laut Netflix sei das Ziel, "den Mehrwert für Mitglieder kontinuierlich zu steigern" – und gelegentlich dafür etwas mehr zu verlangen.

Erhöhte Preise auch in anderen Ländern – Deutschland bald dran?

Die Niederlande sind nicht das einzige Land mit höheren Abo-Kosten. Schon zuvor hatte Netflix die Preise unter anderem in Großbritannien und Frankreich angepasst. Nun folgt die Benelux-Region – inklusive Belgien und Luxemburg. Das letzte Mal habe der Streaming-Dienst dort im Mai des vergangenen Jahres die Preise angehoben.

Für deutsche Nutzerinnen und Nutzer gibt es bislang keine offizielle Bestätigung einer Preiserhöhung. Allerdings gilt Deutschland als einer der nächsten Märkte, in denen Netflix regelmäßig Änderungen testet. So können wir hier auch eine Abo-Stufe mit Werbung nutzen. Dieses günstigere Modell ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Bleibt also die Frage: Wann trifft es Deutschland? Sollte Netflix seiner bisherigen Linie folgen, dürfte eine Anpassung auch hierzulande nur eine Frage der Zeit sein. Bis dahin heißt es wohl: Serienabend genießen, solange das Abo noch zum alten Preis läuft.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht