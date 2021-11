Xiaomi hat mit der Redmi-Note-11-Reihe in China bereits Erfolge gefeiert. Der Nachfolger des sehr beliebten Redmi Note 10 Pro dürfte voraussichtlich auch in Europa für gute Verkaufszahlen sorgen. Das denkt sich wohl auch Xiaomi.

Am 1. November hat Xiaomi die neuen Modelle seiner Mittelklasse auf den chinesischen Markt losgelassen. Wie zu erwarten, kamen die frischen Smartphones sehr gut an. Das liegt vor allem am sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie so oft müssen Xiaomi-Fans außerhalb von China eine Weile warten und hoffen, dass die Geräte es auch auf den jeweiligen Heimatmarkt schaffen. Beim Redmi Note 11 Pro und Note 11 Pro+ dürft ihr wohl aufatmen: Laut 91mobiles sind die beiden Smartphones in die interne Test-Phase für Europa gegangen.

Erst zur Zertifizierung und dann nach Europa

Der Bericht beruft sich darauf, dass sowohl das Redmi Note 11 Pro als auch das Redmi Note 11 Pro+ auf den jeweiligen Zertifizierungsportalen aufgetaucht seien. Das deute darauf hin, dass Xiaomi plane, die Geräte auch im Ausland verfügbar zu machen. Einem weiteren Tipp eines Insiders zufolge werde der chinesische Hersteller die beiden Modelle zuerst auf den europäischen Markt bringen, da man diese bereits in die passende interne Test-Phase geschickt habe.

Darüber hinaus tragen wohl beide Xiaomi-Smartphones die gleiche Modellnummer wie ihre chinesischen Pendants. Das wiederum dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass die europäischen Versionen sich hardwareseitig nicht von der chinesischen Variante unterscheiden werden.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Eine weitere Entdeckung verstärke die Annahme zusätzlich: Sowohl das Redmi Note 11 Pro als auch das Redmi Note 11 Pro+ seien bereits in der passenden IMEI-Datenbank aufgetaucht. Anhand der 15-stelligen IMEI-Nummer lässt sich jedes GSM- oder UMTS-Endgerät weltweit eindeutig identifizieren.

Redmi Note 11 als Poco M4 Pro 5G

Das Einsteiger-Modell der neuen Mittelklasse-Reihe von Xiaomi ist das Redmi Note 11 und bereits außerhalb von China erhältlich. Allerdings nicht unter dieser Bezeichnung, sondern als Poco M4 Pro 5G. Auch wenn die Namen sich unterscheiden, handelt es sich im Prinzip um das gleiche Gerät. Xiaomi hat das Gerät für den globalen Markt einfach umbenannt und lässt es unter einer anderen Flagge segeln. Wer also nicht auf die Pro-Modelle warten möchte, kann auch hier schon über Umwege in die Redmi-Note-11-Reihe reinschnuppern.