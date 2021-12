Ein wichtiger Punkt beim Kauf eines neuen Smartphones ist für viele Nutzer die Akkulaufzeit. Smartphone-Hersteller versuchen die Kapazität ihrer Energiespeicher immer weiter zu steigern. Samsung geht jetzt in Zusammenarbeit mit IBM ganz neue Wege und könnte nicht nur die Laufzeiten von Akkus revolutionieren, sondern sogar die gesamte Branche.

Akkus sind eine Komponente in modernen Smartphones, die immer größer wird. Damit meinen wir nicht nur die Kapazität, die in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, sondern auch die physische Größe. In Kooperation mit IBM wählt Samsung jetzt einen ganz neuen Ansatz, der mit dem Akku selbst gar nichts zu tun hat. Stattdessen entwickeln die beiden Tech-Giganten einen neuen Chip, der nicht weniger als eine Revolution im Bereich Consumer-Electronics bedeuten könnte.

Samsung erforscht neuen Chip mit enormem Potenzial

Vereinfacht gesagt arbeiten bisherige Prozessoren auf einer flachen Ebene: Signale werden also quasi in 2D zwischen den Transistoren hin und her geschickt. Der neue Ansatz von Samsung und IBM setzt auf eine vertikale Anordnung und legt die Transistoren auch übereinander. Dadurch sollen bisherige Limitationen ausgehebelt werden, was den Signalfluss schneller und effizienter machen könnte.

In der Praxis bedeutet das, dass die neuen Chips eine bis zu 85 Prozent längere Akkulaufzeit bringen könnten. Die Akku-Probleme vieler User und die Sorge, woher man unterwegs Strom zum Laden des Smartphones bekommt, könnten damit endlich ein Ende finden.

Aber nicht nur eine unglaubliche Energieersparnis ist möglich: Bei etwas anderer Optimierung der Chip-Architektur könnte auch die Leistung des Prozessors gesteigert werden – um bis zu 100 Prozent. Dabei würde der Energieverbrauch etwa auf dem gleichen Level wie bei aktuellen Prozessoren liegen, wie sie etwa im Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G (hier mit Vertrag) zum Einsatz kommen.

Noch etwas Geduld, bitte

Das Potenzial dieser neuen Chip-Architektur ist riesig. Viele Anwendungen und Geräte benötigen immer mehr Rechenleistung und damit auch immer mehr Energie. Samsung und IBM könnte mit dem neuen Chip-Design also ein Quantensprung in die Zukunft gelingen, der Smartphones, Tablets und auch Computer auf ein neues Level heben dürfte.

Bisher handelt es sich bei den revolutionären Chips allerdings noch um Prototypen in den Laboren von IBM und Samsung. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis die neuentwickelten Prozessoren in Samsung-Handys (hier mit Vertrag) und anderen Geräten zu finden sein werden, aber wir freuen uns schon drauf.