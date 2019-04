Samsung stampft Galaxy-J-Reihe ein – doch nicht ersatzlos

Samsungs Galaxy-J-Reihe richtet sich an Nutzer, die nicht viel Geld für ein Smartphone ausgeben wollen. In Zukunft muss sich diese Ziegruppe umorientieren: Wie der Hersteller in dem Video über diesem Video erklärt, wird aus "Galaxy J" künftig "Galaxy A".

Als Beispiele dafür nennt Samsung das Galaxy A30 und das Galaxy A50. Beide Geräte hat der Hersteller bereits Ende Februar 2019 auf dem Mobile World Congress (MWC) vorgestellt. Dass diese als Ersatz für Modelle der Galaxy-J-Reihe vorgesehen sind, erwähnte das Unternehmen damals allerdings nicht. Insgesamt hat Samsung bereits folgende preiswerte Galaxy A-Modelle enthüllt: das A10, A20, A30, A50 und A70.

Bald noch mehr Galaxy-A-Geräte

Weitere Smartphones der Gerätefamilie will Samsung in Kürze präsentieren: Für den 10. April 2019 (14 Uhr) ist ein "Galaxy A Event" angesetzt, das ihr euch auf der Webseite des Herstellers im Livestream anschauen könnt. Welche Geräte uns erwarten, hat Samsung bislang noch nicht verraten. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass eines davon wohl das Galaxy A90 sein wird. Angeblich soll es das erste Handy von Samsung sein, das über eine herausfahrbare Pop-Up-Kamera verfügt.

Beachtet allerdings, dass es sich nur bei den Galaxy-A-Geräten mit zweistelliger Zahl in der Bezeichnung um Nachfolger der Galaxy-J-Modelle handelt. Somit sind die entsprechenden Smartphones Einsteiger-Geräte. Galaxy A8 und Galaxy A9 gehören dagegen der gehobenen Mittelklasse an und bieten eine bessere Kamera sowie mehr Leistung.