Das Samsung Galaxy A52s stehe kurz vor dem Release, behauptete vor kurzem ein bekannter Leaker auf Twitter. Nun ist das Gerät offenbar erstmals bei einem europäischen Händler gelistet – samt Preis und Farbauswahl.

Entdeckt haben will das Angebot ein Redakteur von DealNTech. Allerdings verschweigt er uns leider sowohl den Namen als auch die Webseite des betreffenden Onlineshops. Immerhin hat er einen Screenshot veröffentlicht, aus dem unter anderem der Preis des Galaxy A52 hervorgeht: 434,64 Euro verlangt der Händler demnach für das Samsung-Handy mit 128 GB internem Speicher. Das würde zur zuletzt gemutmaßten UVP von 449 Euro passen und etwa dem Preis des Galaxy A52 5G entsprechen.

Galaxy A52s: Diese Farben erwarten uns offenbar

Dass der Händler offenbar nur eine Speichervariante anbietet, passt auch zu den jüngsten Vorhersagen, nach denen das Samsung Galaxy A52 nur mit 128 GB erscheinen werde. Bislang unbekannt waren dagegen die Farben, in denen das Samsung-Handy auf dem Markt kommt. Dem Screenshot zufolge werden vier Ausführungen zur Auswahl stehen:

"Awesome Mint" (Mintgrün?)

"Awesome White" (Weiß)

"Awesome Black" (Schwarz)

"Awesome Violet" (Violett)

In den drei letztgenannten Farben bietet Samsung bereits das Galaxy A52 und das A52 5G an. "Awesome Mint" dagegen würde neu zur Farbpalette hinzustoßen und scheint "Awesome Blue" zu ersetzen, die vierte Option bei den aktuellen Modellen.

Das Warten hat bald ein Ende

Wesentlich von den bereits veröffentlichten A52-Geräten unterschieden wird sich das Galaxy A52s wohl nicht. Das muss es auch nicht, den die Schwestermodelle zählen zu den besten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt. Und: Einen entscheidenden Vorteil hätte das A52s zum Release wohl: Im Gegensatz zu den aktuellen Modellen wäre es erhältlich.

Das A52 dagegen ist sowohl in der 4G- als auch in der 5G-Ausführung vielerorts seit Wochen ausverkauft. Grund dafür sind Lieferengpässe, die auf unbestimmte Zeit anhalten sollen. Wer gar keine Geduld mehr hat und so schnell wie möglich ein gutes Mittelklasse-Handy möchte, kann einen Blick auf unsere Galaxy-A52-Alternativen werfen.