Samsung Galaxy A53 – Alle Varianten mit Exynos-Prozessor?

Kürzlich haben wir euch bereits von der Ausstattung des Samsung Galaxy A53 berichtet. Demnach soll eine Version des Mittelklasse-Smartphones mit einem Qualcomm Snapdragon ausgerüstet sein. Allerdings verdichten sich nun die Hinweise, dass Samsung für das Galaxy A53 doch andere Pläne hat.

Unter den Smartphone-Herstellern ist es eine nicht unübliche Praxis, einige Handys einer Serie mit einem Prozessor auszustatten und für andere Geräte derselben Serie einen anderen Chip zu verwenden. Kürzlich schien es noch, als würde ein ähnliches Vorhaben auch auf das Mittelklasse-Handy Samsung Galaxy A53 zutreffen – das sollte Gerüchten zufolge nämlich mit einem Snapdragon ausgestattet werden. Doch inzwischen sind die Modelle der A53-Reihe in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht und dort wird ein etwas anderes Bild gezeichnet.

Galaxy A53 mit Exynos-Prozessor?

Die internationale Version des Samsung Galaxy A53 könnt ihr in der Geekbench-Datenbank bewundern. Den dortigen Angaben zufolge soll in dem Handy der Samsung Exynos 1200 arbeiten, der mit acht Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von bis zu 2,4 GHz aufwartet. Außerdem hat er 5G-Support an Bord, wie auch bereits eine Version des Samsung Galaxy A52 (hier mit Vertrag).

Das kann das Galaxy A53 sonst noch

Neben dem Samsung eigenen Exynos-Chip soll das Mittelklasse-Handy mit einem Super-AMOLED-Display sowie einer 64-MP-Quadkamera ausgestattet sein. Ein 5000 mAh starker Akku mit Fast Charging, IP68-Zertifizierung, rund 6 GB RAM und ein Fingerabdrucksensor im Display sind ebenfalls am Start. Darüber hinaus soll das Samsung Galaxy A53 mit Android 12 ausgeliefert und voraussichtlich entsprechend mit One UI 4 ausgerüstet werden.

Das Samsung Galaxy A52 hat der Hersteller im vergangenen Jahr im März offiziell vorgestellt. Gut möglich also, dass der Nachfolger ebenfalls auf eine Enthüllung im Frühling wartet.