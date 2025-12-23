Der Release von Galaxy A37 und A57 erwartet uns erst kommendes Frühjahr. Doch Infos trudeln bereits jetzt ein – und richten den Fokus auf ein Thema, das vielen von euch besonders wichtig ist: die Kamera. Dabei zeigt sich: Während das Galaxy A37 offenbar ein spürbares Upgrade bekommt, bleibt das Galaxy A57 in dieser Hinsicht wohl eher auf der Stelle stehen.

Laut SmartPrix wurden im Code einer geleakten Software Hinweise auf die Kameratechnik der beiden Mittelklasse-Geräte gefunden. Demnach soll das Galaxy A57 mit einem 50-MP-Hauptsensor (Sony IMX906) ausgestattet sein – einem Sensor, der mit seiner Größe von 1/1,56 Zoll zumindest auf dem Papier vielversprechend klingt. In manchen Regionen könnte stattdessen ein nahezu identischer ISOCELL GNJ zum Einsatz kommen. Hinzu kommen eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-MP-Makrolinse. Für Selfies soll ein 12-MP-Sensor verbaut sein.

Galaxy A57: Mehr Schein als Sein?

Klingt solide? Ja, aber leider nicht nach einem echten Fortschritt. Denn im Vergleich zum Galaxy A56 bleibt das Kamera-Setup weitgehend gleich. Die Hauptkamera ist praktisch identisch, die Ultraweitwinkelkamera sogar etwas schwächer (bisher 12 MP) und auch die Makrokamera bleibt bei ihren bekannten 5 MP. Wer auf neue Features wie ein Teleobjektiv gehofft hat, wie es beispielsweise die Mittelklasse-Konkurrenten Nothing Phone (3a) und (3a) Pro bieten, dürfte hier enttäuscht sein.

Unser Tipp für Sparfüchse Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) verfügt über eine starke Dreifachkamera mit Telelinse, einen enorm ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion und einen flotten Chip. Gleichermaßen nützlich und schick ist das innovative Glyph-Interface auf der Rückseite. Jetzt mehr erfahren: Nothing Phone (3a): Technische Daten inkl. Spar-Tarif (20 GB) inkl. Zugabe: gratis CMF by Nothing Buds ab 12,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) inkl. Zugabe: gratis CMF by Nothing Buds ab 27,99 € o2 ohne Vertrag ab 311,12 € Amazon

Galaxy A37: Größerer Sensor, bessere Nachtfotos?

Deutlich spannender liest sich dagegen das, was über das Galaxy A37 bekannt wurde. Auch hier soll die Hauptkamera ein Sony IMX906 sein – und damit ein klarer Fortschritt im Vergleich zum Galaxy A36. Denn der neue Sensor ist größer (1/1,56 Zoll statt 1/1,96 Zoll), was mehr Licht einfängt und so vor allem bei Nacht bessere Ergebnisse liefern dürfte. Die weiteren Kameras: eine 8-MP-Ultraweitwinkel und eine 5-MP-Makrolinse – ähnlich wie beim Vorgänger. Selfies sollen mit einer 12-MP-Frontkamera möglich sein.

Wenn sich die Infos bewahrheiten, erwartet euch mit dem Galaxy A37 ein kleines, aber sinnvolles Kamera-Upgrade – besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen. Beim Galaxy A57 bleibt dagegen der Eindruck, dass Samsung den Fokus auf andere Bereiche legt. Wie immer gilt: Offiziell ist noch nichts. Die Vorstellung beider Modelle wird aber schon im Februar 2026 erwartet – und damit etwas früher als im Vorjahr.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht