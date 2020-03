Samsung Galaxy A80, A6 und A7: Android-10-Update rollt aus

Samsung hat offenbar damit begonnen, das Update auf Android 10 für das Galaxy A80 auszurollen. Außerdem soll die Aktualisierung für das Galaxy A6 (2018) und das Galaxy A7 (2018) unterwegs sein.

Wie SamMobile berichtet, rollt Android 10 derzeit in Frankreich für das Galaxy A80 und das A6 (2018) aus. Das Galaxy A7 (2018) wiederum bekomme das Update laut PiunikaWeb derzeit in Indien. Es ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Aktualisierungen auch Nutzer in Deutschland bald erreichen.

Android 10: Rollout erfolgt schrittweise

Euer Smartphone sollte euch automatisch informieren, wenn die Installation möglich ist. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen danach Ausschau halten und den Download manuell starten. Beachtet, dass sowohl das Samsung Galaxy A80 als auch das A6 (2018) und das A7 (2018) die Aktualisierung in Wellen erhalten dürften.

Das bedeutet: Nicht jeder Nutzer bekommt Android 10 zum selben Zeitpunkt. Könnt ihr das Update noch nicht herunterladen, ist vermutlich einfach noch etwas Geduld gefragt. Achtet vor der Installation außerdem auf ausreichend freien Speicherplatz. Die Aktualisierung nimmt offenbar ungefähr 1,3 GB in Anspruch.

"Nur" One UI 2.0 für Galaxy A80 und Co.

Über Googles Betriebssystem liege bei allen drei Geräten Samsungs Benutzeroberfläche One UI 2.0. Die neuere Version 2.1 ist noch nicht im Android-10-Update enthalten. Das war allerdings auch nicht zu erwarten. Denn aktuell steht One UI 2.1 nur für die S20-Reihe und das Galaxy Z Flip zur Verfügung. Ältere Top-Modelle wie Galaxy S10, Note 10 oder S9 warten aktuell noch darauf.

Außerdem ist One UI 2.0 auf dem Galaxy A80 offenbar nicht hundertprozentig identisch mit der Version für Samsungs Flaggschiffe. Zwar erhaltet ihr ebenfalls neue Bedienelemente und Navigationsgesten sowie den Dark Mode. Das Screen Recording fehle jedoch.

Darüber hinaus enthalte das Android-10-Update für das Samsung Galaxy A80 noch den Sicherheitspatch für Februar 2020. Dem Galaxy A6 (2018) und A6 (2018) beschere die Aktualisierung auf Android 10 dagegen bereits das Sicherheitsupdate für März. Aktuelle Mittelklasse-Smartphones von Samsung wie das Galaxy A51 oder A71 bieten übrigens bereits ab Werk Android 10.