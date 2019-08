Samsung erklärt: Darum hat das Galaxy Note 10 keinen Kopfhöreranschluss

Ohne Kopfhöreranschluss: Samsung Galaxy Note 10 und Note 10 Plus

Nach Monaten voller Spekulationen ist das Samsung Galaxy Note 10 endlich offiziell. Ein Gerücht hat sich leider bewahrheitet: Das Smartphone besitzt keinen traditionellen Kopfhöreranschluss. Warum die 3,5-mm-Klinke weggefallen ist, hat der Hersteller nun erklärt.

Einem Sprecher des Unternehmens zufolge musste die Klinke zugunsten eines größeren Akkus weichen. Gegenüber The Verge sagte er, dass die Akku-Kapazität des Samsung Galaxy Note 10 dadurch etwa 100 mAh höher ausfalle. Dies entspreche einem Plus von zwei bis drei Prozent. Angeblich soll sich der Verzicht auch positiv auf das haptische Feedback auswirken. Der Hohlraum für den Kopfhöreranschluss hätte dieses beeinträchtigt.

Galaxy Note 10: Dongle-Life

Sind dies wirklich die wahren Gründe für den Verzicht auf die Klinke? Schließlich zeigt das Samsung Galaxy S10, dass Kopfhöreranschluss und ausdauernder Akku sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Allerdings verfügt das Note 10 generell über weniger Platz im Gehäuse: Der S Pen benötigt bereits einen größeren Hohlraum.

Womöglich hat sich Samsung aber einfach von anderen Herstellern inspirieren lassen. Apple etwa hat sich bereits seit 2016 von der 3,5-mm-Buchse verabschiedet. Vermutlich mit ein Grund dafür, dass die AirPods so enorm erfolgreich sind. Vielleicht sieht Samsung also die Gelegenheit, den Verkauf seiner eigenen kabellosen In-Ears anzukurbeln. Mit den Galaxy Buds hat das Unternehmen jedenfalls die passenden Kopfhörer für euer Samsung Galaxy Note 10 im Angebot.

Keine Klinke mehr in Flaggschiffen?

Samsung war bislang einer der letzten Hersteller, der seine Top-Smartphones noch mit einem Kopfhöreranschluss ausgestattet hat. Apple, Huawei und Xiaomi verzichten in ihren Premium-Smartphones bereits seit Längerem darauf. Bei den genannten Unternehmen handelt es sich auch um die größten der Branche. In Zukunft wird es also immer schwieriger, ein Premium-Modell mit 3,5-mm-Anschluss zu finden.

Für Nutzer von kabelgebundenen Kopfhörern bleibt nur der Griff zu einem Adapter. Immerhin liegt dem Samsung Galaxy Note 10 ein solches USB-C-Dongle bei. Allerdings könnt ihr es nicht verwenden, wenn ihr euer Smartphone gerade über den USB-C-Anschluss aufladet. Relevant ist dies etwa auf längeren Bahnfahrten. Außerdem neigen einige Dongles erfahrungsgemäß zu Defekten. Zudem besteht die Gefahr, dass ihr das kleine Zubehör schnell verliert.

Wenn ihr bereits einen Bluetooth-Kopfhörer besitzt, müsst ihr euch über all dies weniger Gedanken machen. Wenn ihr hingegen weder AirPods noch Galaxy Buds kaufen, wollt könnt ihr euch einige Alternativen ansehen. Welche kabellosen Kopfhörer sich für euch lohnen könnten, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengetragen.