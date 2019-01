Samsung Galaxy Note 8: Pie-Beta ist da und bringt Nachtmodus mit

Nun dürfen auch Nutzer eines Samsung Galaxy Note 8 Android Pie mit der Benutzeroberfläche One UI ausprobieren. Der südkoreanische Hersteller hat in den ersten Regionen die Beta-Phase für Android 9.0 gestartet. Die Testversion dürfte Besitzer eines Galaxy S9 und Galaxy Note 9 neidisch machen.

In Deutschland scheint die Pie-Beta derzeit allerdings noch nicht verfügbar zu sein. Das könnte sich aber zeitnah ändern. Bisher berichten Nutzer aus Indien und Südkorea, dass die Testversion für ihr Galaxy Note 8 bereitsteht. Zudem häufen sich Berichte aus Großbritannien, meldet 9to5Google. Die Testversion von Android Pie verbreitet sich also offenbar langsam. Die Firmware mit der Versionsnummer N950FXXU5ZSA5 ist 1833 MB groß und enthält auch den Sicherheitspatch vom 1. Januar 2019. Welche interessanten Features das neuem Betriebssystem von Google generell mitbringt, könnt ihr in unserer Übersicht zu Android Pie einsehen.

Automatischer Nachtmodus

Die Beta-Version für das Samsung Galaxy Note 8 enthält als Besonderheit einen automatischen Nachtmodus, wie SamMobile berichtet. Ihr könnt also über die Einstellungen unter "Anzeige" und "Nachtmodus" eine Zeitplan-Option nutzen. Euer Smartphone aktiviert das dunkle Design beim Sonnenuntergang von alleine und schaltet es am Morgen auch automatisch wieder aus.

Für das Galaxy S9 und Galaxy Note 9 bringt das finale Update auf Android Pie ebenso einen Nachtmodus mit. Diesen müsst ihr aktuell allerdings manuell ein- und ausschalten – der Zeitplan ist hier nicht vorhanden. Samsung arbeitet mutmaßlich aber an einem Update. Falls ihr euch jetzt noch fragt, wieso ihr einen Nachtmodus verwenden solltet: Ein dunkles Design soll Augen und Akku schonen.