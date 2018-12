Samsung Galaxy S10 soll schneller als Vorgänger aufladen

Schon in wenigen Monaten dürfte Samsung das Galaxy S10 präsentieren. Nun wurde ein weiteres mutmaßliches Detail zum Top-Smartphone bekannt. Offenbar wird sich der Hersteller von seiner aktuellen Schnellladetechnologie verabschieden.

Auf Twitter hat der stets gut informierte Leaker Ice Universe behauptet, dass die Schnellladetechnolgie von Samsung mit bis zu 15 Watt bald Geschichte sein wird. Demnach dürfte das Samsung Galaxy S10 noch schneller aufladen. Wie groß die Steigerung ausfällt, nennt der Experte jedoch nicht.

Huawei machte es vor

Doch mit Blick auf die Konkurrenz könnte uns ein größerer Sprung in der Ladegeschwindigkeit erwarten. Huawei hat mit dem Mate 20 Pro ein Smartphone veröffentlicht, das mit bis zu 40 Watt aufladen kann – einer der größeren Unterschiede zum P20 Pro. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch Samsung das Galaxy S10 mit einer flotteren Ladetechnologie ausstattet, um mit dem chinesischen Hersteller mithalten zu können.

Aktuell heißt es in der Gerüchteküche, dass sich das Design des Galaxy S10 von seinen Vorgängern stärker unterscheiden wird. So soll sich im Display ein Loch für die Frontkamera befinden. Ein Mittelklasse-Modell mit dieser Optik hat Samsung bereits vorgestellt: das Galaxy A8s. Dadurch dürfte der Bildschirm des Galaxy S10 mehr Platz auf der Vorderseite einnehmen und im Vergleich zum Galaxy S9 noch schmalere Ränder auf der Front besitzen.

Weiteren Gerüchten zufolge erhält das Galaxy S10 eine sehr hochauflösende Kamera. Zum Entsperren kommt angeblich ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display zum Einsatz. Alle Details kennen wir vermutlich spätestens im Februar 2019 – in diesem Monat erfolgt voraussichtlich die Enthüllung des Top-Smartphones. Was wir bereits über das S10 wissen, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.