Für das Galaxy S11? Samsung entwickelt Unter-Display-Kamera

Ein Display ohne Notch und Loch, keine Pop-up-Kamera: Mit dem Galaxy S11 könnte Samsung eine neuartige Selfie-Kamera einführen. Diese soll sich unter dem Bildschirm befinden – der auf diese Weise ohne Störungen die gesamte Vorderseite einnehmen könnte.

Der Vizepräsident der Display-Abteilung von Samsung, Yang Byung-duk, hat die Entwicklung einer solchen Kamera bestätigt, berichtet GSMArena. Offenbar wird der entsprechende Teil des Bildschirms transparent, wenn die Kamera in Benutzung ist. Es kann nur gemutmaßt werden, wann die Technik einsatzbereit sein könnte. Für das Galaxy Note 10 im Spätsommer 2019 dürfte es zu spät sein. Somit ist es wahrscheinlich, dass wir die Kamera unter dem Display frühestens im Galaxy S11 zu Gesicht bekommen.

Galaxy S11 mit Riesen-Display

Der Trend zu immer größeren Displays macht es erforderlich, alle übrigen Komponenten anderweitig unterzubringen, die sich üblicherweise auf der Vorderseite befinden. Dazu gehört zum Beispiel der Fingerabdrucksensor, der in vielen Flaggschiffen mittlerweile unter dem Display untergebracht ist. In Bezug auf die Frontkamera gibt es verschiedene Lösungen. Im Galaxy S10 etwa nutzt Samsung dazu in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ein kleines Loch.

Ob Samsung sein erstes Flaggschiff für 2020 tatsächlich "Galaxy S11" nennen wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll das Unternehmen einen neuen Namen zumindest in Erwägung ziehen. Ohne Frage wird der Hersteller aber darauf achten, dass die neue Technologie für die Frontkamera die Qualität des Displays nicht beeinträchtigt. Experten haben den Bildschirm des Vorgängers Galaxy S10 mit Bestnoten ausgezeichnet.