Nach aktuellem Stand soll das Galaxy S21 FE Anfang Januar Premiere feiern. Eines wird das mit Spannung erwartete Samsung-Handy dann wohl nicht bieten: ein bahnbrechendes neues Design. Stattdessen tischt uns der Hersteller anscheinend Altbekanntes auf.

Darauf deuten nun weitere Fotos hin, die uns der Journalist Roland Quandt präsentiert. In einem Tweet zeigt er uns das "Rear Cover" des Galaxy S21 FE – also die Abdeckung für die Rückseite:

S21 FE rear cover with a lot less watermark. pic.twitter.com/vj2xv66Hwe — Roland Quandt (@rquandt) November 1, 2021

Wer sich mit Samsung-Smartphones auskennt, dem kommen die Fotos in dem Tweet sicherlich bekannt vor. Denn: Was wir hier sehen, erinnert stark an das Galaxy S21 und dessen Plastik-Rückseite. Erst bei genauerem Hinsehen fällt der größte Unterschied auf: Auch das Kamera-Modul besteht beim SE-Modell offenbar aus Kunststoff statt aus Aluminium.

Achtung, Verwechselungsgefahr!

Wer es gut meint mit dem Galaxy S21 FE, könnte auch sagen: Der Hersteller legt offenbar wert auf ein einheitliches Galaxy-S-Design. Oder: Das Foto erinnert an das Galaxy S22. Denn auch das soll nach aktuellem Stand fast genauso aussehen wie das S21. Und: Dass Samsungs günstiges Flaggschiff den echten Premium-Modellen stark ähneln soll, ist sicherlich nicht die schlechteste Nachricht – auch, wenn wir uns etwas mehr Abwechslung wünschen würden.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für Blau Kunden)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 24,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S21 FE: Vier Farben auf den Fotos

Was aus dem Tweet ebenfalls hervorzugehen scheint, sind die Farben, in denen das Galaxy S21 FE erhältlich sein wird. Die Fotos stellen Varianten in Schwarz, Weiß, Beige (Olive?) und einem hellen Violett-Ton (Lavendel?) in Aussicht. Wie ein Twitter-Nutzer in den Kommentaren anmerkt, scheint es sich um die gleichen Farben zu handeln, in denen auch Samsungs In-Ears Galaxy Buds 2 erhältlich sind.

Sowohl Farben als auch Design der Rückseite decken sich weitgehend mit den Prognosen aus einem früheren Leak. So haben wir also bereits eine sehr konkrete Vorstellung davon, was uns im kommenden Januar erwartet. Ganz genau wissen wir es natürlich erst, wenn der Galaxy S21 FE Release bzw. der Launch des Handys hinter uns liegt.