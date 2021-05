In letzter Zeit beschwerten sich einige Nutzer des Samsung Galaxy S21 über Probleme mit der Kamera. Inzwischen hat auch der Hersteller davon Wind bekommen und ist in einem offiziellen Forum darauf eingegangen. Eine Lösung scheint in Sicht.

Was also stimmt nicht mit der Kamera das Galaxy S21? Wie SamMobile berichtet und auch selbst festgestellt hat, lasse die Performance der Kamera-App mitunter stark zu wünschen übrig. Es kommt stellenweise zu frustrierenden Lags. Folgendes Video zum Galaxy S21+ soll das Problem veranschaulichen:

Wie darin leicht zu erkennen ist, geht der Wechsel zwischen den einzelnen Zoom-Stufen alles andere als reibungslos vonstatten. Stattdessen sehen wir ein deutliches Ruckeln, das für ein Smartphone dieser Preisklasse alles andere als angemessen ist. Darüber hinaus komme es bei der Auswahl der Aufnahme-Modi zu ähnlichen Verzögerungen.

SamMobile hat die Kamera-Probleme bei den Exynos-Varianten der Galaxy-S21-Modelle festgestellt. Genau diese verkauft Samsung auch hierzulande. Glücklicherweise werden Besitzer dieser Geräte wohl nicht mehr allzu lange mit den beschriebenen Beeinträchtigungen leben müssen.

Galaxy S21: Update soll Kamera-Lags beheben

Im südkoreanischen "Samsung Members"-Forum hat sich der Hersteller offenbar zu den Kamera-Problemen bei der Galaxy-S21-Serie geäußert. Demnach sind sie offenbar darauf zurückzuführen, dass in bestimmten Situationen nicht ausreichend Arbeitsspeicher oder Rechenleistung für gewisse Tasks zur Verfügung steht. Ein Update werde Abhilfe schaffen und gemeinsam mit dem Sicherheitsupdate für Juni 2021 ausgerollt.

Die Aktualisierung dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein, da Samsung Patches dieser Art in der Regel relativ früh verteilt. Wir gehen davon aus, dass der Bugfix auch in der hierzulande erscheinenden Version des Sicherheitspatches enthalten sein wird.

Beachtet, dass wir die beschriebenen Kamera-Lags in keinem unserer Tests zu der Modellreihe haben feststellen können. Weder das Samsung Galaxy S21, noch das Galaxy S21+ oder das S21 Ultra bereiteten uns in dieser Hinsicht Probleme. Wir hoffen, dass auch ihr bislang davon verschont geblieben seid.

Übrigens: Bugs dieser Art kommen auch bei Premium-Smartphones immer mal wieder vor. Zuletzt etwa beim Xiaomi Mi 11 Ultra: Nach dem Update auf MIUI 12.5 kam es teilweise ebenfalls zu Problemen. Löblicherweise hat der Hersteller blitzschnell reagiert und in Windeseile einen Bugfix bereitgestellt.