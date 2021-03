Das Samsung Galaxy S21 bringt bereits ab Werk eine ausgezeichnete Kamera mit. Doch dabei belässt es der Hersteller wie üblich nicht: Aktuell rollt ein Update aus, das euch ein tolles neues Feature beschert. Der Porträt-Modus steht auf allen Modellen der S21-Serie fortan auch für die Hauptlinse zur Verfügung.

Bislang konnten Besitzer des S21, S21+ und S21 Ultra den Porträt-Modus nur für das Tele- und das Ultraweitwinkel-Objektiv auswählen. Er sorgt dafür, dass der Hintergrund verschwimmt und das Motiv so noch stärker in den Mittelpunkt des Bildes rückt. Da die Hauptlinse die beste Bildqualität aller Objektive bietet, dürften eure Porträt-Fotos damit am besten aussehen. Zumal zumindest S21 und S21+ kein echtes Tele-Objektiv besitzen, dessen längere Brennweite sich auf das Bokeh auswirken würde.

Galaxy S21: Update verbessert nicht nur die Kamera

Wie SamMobile berichtet, könnten Nutzer in Indien das Galaxy-S21-Kamera-Update bereits herunterladen und installieren. Wann es in Deutschland erscheint, bleibt abzuwarten. Wir gehen aber von einem zeitnahen Rollout aus – womöglich bereits in den nächsten Tagen. Euer Smartphone sollte euch eigentlich automatisch darüber informieren.

Sicherheitshalber könnt ihr aber in den Einstellungen auch selbst danach Ausschau halten (unter "System Update"). Wenn es so weit ist, wird die Ausweitung des Porträt-Modus übrigens wohl nicht die einzige Verbesserung sein. Denn die Aktualisierung beinhaltet offenbar auch Performance-Optimierungen und den Android-Sicherheitspatch für April 2021. Allein das wäre schon Grund genug, das Update zu installieren.

Kamera-Updates wie am Fließband

Das Galaxy S21 ist nicht das einzige Smartphone, das in jüngster Zeit ein Kamera-Update erhalten hat. Erst vor wenigen Tagen war das Galaxy S20 FE an der Reihe: Das günstige Top-Smartphone hat einige Kamera-Features aus der S21-Reihe erhalten.

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die S20-Serie ein weiteres Kamera-Feature des S21 erhält: Der bislang exklusiv auf den neuen Modellen verfügbare "Director's View" ermöglicht es, Videos aus verschiedenen Blickwinkeln aufzunehmen, indem ihr zwischen den einzelnen Linsen wechselt. Über ein zukünftiges Kamera-Update soll diese Funktion auch in die S20-Serie Einzug halten.

