Samsung Galaxy S24 Ultra + gratis JBL-Kopfhörer: Alles zum Top-Deal

Das Samsung Galaxy S24 Ultra zählt auch 2025 noch zu den besten Android-Handys. Daher lohnt sich der Deal in Kombination mit Tarif. Besonders stark: Bei o2 bekommt ihr zum Bundle die Kopfhörer "JBL Live 770NC" gratis dazu.

Direkt zum Angebot:

Eines der besten Android-Handys aller Zeiten Samsung Galaxy S24 Ultra Starke Kamera, riesiges Display, Top-Leistung und ein Eingabestift inklusive: Das Galaxy S24 Ultra ist eines der besten Android-Handys. Selbst 2025 zählt es noch zur absoluten Top-Riege. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S24 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: JBL Live 770NC

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2

Dieser spannende Tarif-Deal von o2 lohnt sich besonders. Denn ihr bekommt das Galaxy S24 Ultra und den o2 Mobile M mit 30 GB+ Datenvolumen. Die geräuschunterdrückenden JBL Live 770NC im Wert von 109,99 Euro gibt's sogar komplett gratis dazu – das perfekte Paket für alle, die gern unterwegs Musik streamen.

Kurzübersicht: Galaxy S24 Ultra mit o2 Mobile M & JBL Live 770NC

Geräte: Galaxy S24 Ultra (256 GB Speicher) + JBL Live 770NC (Farbe: Schwarz)

Galaxy S24 Ultra (256 GB Speicher) + JBL Live 770NC (Farbe: Schwarz) Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+

30 GB+ Netz: o2 (4G & 5G)

o2 (4G & 5G) Internetgeschwindigkeit: bis zu 300 MBit/s

bis zu 300 MBit/s Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, VoLTE, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, EU-Roaming, Kündigungs-/Wechselservice.

Allnet-Flat, SMS-Flat, VoLTE, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, EU-Roaming, Kündigungs-/Wechselservice. Monatliche Kosten: 54,99 Euro (36 Monate)

54,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Verfügbarkeit "nur solange der Vorrat reicht".

Alle Vorteile auf einem Blick

1: Flexibler Start: Noch an euren aktuellen Vertrag gebunden? Kein Stress! Bei o2 könnt ihr euch euer neues Smartphone direkt sichern – auch wenn der alte Tarif noch läuft. Den Beginn eures neuen Vertrags legt ihr einfach selbst fest, und zwar bis zu drei Monate im Voraus. So schnappt ihr euch den Deal schon jetzt, auch wenn der Wechsel erst später ansteht. Praktisch, oder?

2: Ihr spart bares Geld: Über das Bundle bezahlt ihr lediglich 1 Euro für das Smartphone und die Kopfhörer, die für sich aktuell noch um die 109,99 Euro kosten. Hinzu kommt die zinsfreie Ratenzahlung, was die Anschaffungskosten für eines der besten Android-Smartphones 2025 leichter bezahlbar macht.

3: Tarif-Laufzeit kürzer: Die Handyraten laufen über 36 Monate. Den Tarif könnt ihr aber auch schon nach 24 Monaten kündigen oder wechseln.

4: Kein Haken: Keine Sorge, hier versteckt sich kein fieser Haken: Der genannte Preis bleibt während der gesamten Mindestlaufzeit stabil. Zusätzliche Gebühren oder plötzliche Preissprünge? Fehlanzeige! Ihr bestellt direkt im offiziellen o2-Shop – also bei einer bekannten und vertrauenswürdigen Adresse. Wer möchte, kann den Vertrag auch auf 24 Monate ausweiten. Allerdings solltet ihr wissen, dass die monatlichen Kosten dabei etwas anziehen.

Darum ist der Deal gut

Im Handel zahlt ihr für das Galaxy S24 Ultra aktuell rund 900 Euro. Im Tarif-Bundle landet ihr am Ende zwar bei insgesamt 905,99 Euro für das Smartphone, also rund 5 Euro mehr. Aber: Hier gibt’s die JBL Live 770NC-Kopfhörer gratis obendrauf – ein echtes Plus, denn diese Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten im JBL-Shop noch stolze 109,99 Euro (statt ursprünglich 179,99 Euro).

Obendrauf bekommt ihr einen Tarif mit satten 30 GB Datenvolumen. Mit o2 Mobile M surft ihr im flotten 5G-Netz – perfekt, um unterwegs Musik zu streamen oder Videos zu schauen. Und das Beste: Euer Datenvolumen wächst jedes Jahr automatisch um 5 GB. Ohne Aufpreis, einfach so. Da kommt ordentlich was zusammen!

(© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S24 Ultra (© 2025 ) Die JBL Live 770NC

Lohnt sich das Galaxy S24 Ultra noch?

Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig starken Android-Handy ist, sollte das Galaxy S24 Ultra definitiv nicht abschreiben. Auch im kommenden Jahr spielt das Smartphone in der obersten Liga mit. Besonders bei Kameraqualität, Leistung und Akkupower macht es eine hervorragende Figur. Dazu gibt’s ein großzügiges Display, das sich ideal zum Streamen oder Zocken eignet – und als kleines Extra ist auch noch ein Stylus mit an Bord. Unterm Strich bekommt ihr für etwa 55 Euro monatlich jede Menge Technik geboten.

Lohnt sich das o2-Netz?

Viele von euch haben beim Thema o2-Netz sicher noch das alte Klischee im Kopf: "Das ist doch schlecht!" – doch dieser Ruf gehört mittlerweile ins Archiv. Seit 2017 hat o2 ordentlich investiert und das Netz kontinuierlich verbessert. Im aktuellen Netztest von Connect zeigt sich: Der Abstand zu Vodafone ist inzwischen ziemlich gering. Besonders in Städten merkt ihr kaum noch Unterschiede – dort surft und telefoniert ihr bei o2 meist genauso problemlos wie bei der Konkurrenz. In vielen Regionen ist es also längst nicht mehr entscheidend, welchen Anbieter ihr wählt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

