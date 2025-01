Werden Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra teurer als ihre Vorgängermodelle oder nicht? Die Preise waren in den vergangenen Monaten ein heißes Thema – und nun wissen wir endlich mehr. Allerdings sind sich die Leaker noch nicht ganz einig. So weichen etwa die Zahlen des Magazins Shiftdelete von dem ab, was Experte Roland Quandt zuvor genannt hat...

Update, 20. Januar 2025: Ist die S25-Reihe doch teurer, als wir zunächst dachten? Das Portal Shiftdelete hat nun ebenfalls die mutmaßlichen EU-Preise veröffentlicht. Und die fallen für jedes Modell und jede Konfiguration 10 Euro höher aus als zuvor geleakt. Beispielsweise ist das Galaxy S25 demnach ab 909 Euro zu haben, das S25 Ultra ab 1459 Euro. Unsere Einschätzung: Je nach EU-Land gibt es hier leichte Schwankungen im Verkaufspreis.

Ursprünglicher Artikel:

Zu verdanken haben wir das dem Journalisten Roland Quandt, der unter anderem auf Bluesky die mutmaßlichen Preise für Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra in Deutschland veröffentlicht hat. Wie Quandt bei WinFuture näher erläutert, habe er diese von den ihm bekannten schwedischen Preisen abgeleitet. Da diese jeweils genauso hoch ausfielen wie für die S24-Modelle im Vorjahr, sei auch in Deutschland von stabilen Preisen für Galaxy S25 und Co. auszugehen:

Galaxy S25: Preise und Konfigurationen 128 GB: 899 Euro

899 Euro 256 GB: 959 Euro

Galaxy S25 Plus: Preise und Konfigurationen 256 GB: 1149 Euro

1149 Euro 512 GB: 1269 Euro

Galaxy S25 Ultra: Preise und Konfigurationen 256 GB: 1449 Euro

1449 Euro 512 GB: 1569 Euro

1569 Euro 1 TB: 1809 Euro

Darum sind die S25-Preise eine gute Nachricht

Sollten dies tatsächlich die deutschen Preise für Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra sein, hätten Samsung-Fans Grund zur Freude. Denn zuletzt schien es eher auf eine Preiserhöhung hinauszulaufen.

Mit dem mutmaßlich verbauten Snapdragon 8 Elite hat Samsung einen sehr guten, aber auch sehr teuren Chipsatz gewählt. Diese Kosten könnte der Hersteller an seine Kunden weitergeben, so die Befürchtung.

Darüber hinaus sind einige Modelle mit mehr Arbeitsspeicher bestückt als ihre Pendants aus dem Vorjahr. So soll etwa das Galaxy S25 Ultra mit bis zu 16 GB RAM erhältlich sein.

Anderseits spart der Hersteller angeblich an anderer Stelle: Die Kamera des Galaxy S25 Ultra soll sich nur leicht verändern, die Objektive von Galaxy S25 und S25 Plus womöglich gar nicht. Dementsprechend ist es durchaus denkbar, dass Samsung die Preise für die Galaxy-S25-Serie nicht höher ansetzt als für die Vorgängermodelle.

