Nachdem die neuen iPhones aus dem Sack sind, ist das Galaxy S26 Ultra das spannendste kommende Smartphone. Wie es aussehen wird, zeigen brandneue Bilder, die auf CAD-Skizzen basieren.

Sie stammen von Leak-Experte Steve Hemmerstoffer, der sich in der Vergangenheit als äußerst treffsicher erwiesen hat. Demnach können wir davon ausgehen, dass die via Android Headlines veröffentlichten Bilder zum Galaxy S26 Ultra dem echten Gerät sehr nahekommen:

Vorn ändert sich offenbar wenig bis gar nichts. Samsung setzt anscheinend einmal mehr auf ein flaches Display mit dünnen Rändern und Punch-Hole. Auf der Rückseite dagegen hat sich etwas getan ...

Neues Kamera-Design für das Galaxy S26 Ultra

Anders als beim Vorgängermodell sind die vier Kamera-Linsen des Galaxy S26 Ultra nicht alle direkt in die Rückseite eingelassen. Drei davon bringt Samsung den Bildern zufolge in einem Kamera-Modul unter, das laut Android Headlines beachtliche 4,5 mm dick sein soll. Zum Vergleich: Das übrige Gehäuse sei 7,9 mm dick. Zusammen mit der Kamera komme das Galaxy S26 Ultra dementsprechend auf 12,4 mm.

Das mutmaßliche Kamera-Design des Galaxy S26 Ultra sorgt für einen dezent anderen Look. Ob das tatsächlich ein Fortschritt gegenüber dem Galaxy S25 ist? Für uns ist das zumindest fragwürdig. Wollte Samsung womöglich mehr Platz für eine bessere Kamera schaffen? Eher nicht, denn nach aktuellem Gerüchtestand wird sich an den Kamera-Specs kaum etwas ändern.

Ein weiteres denkbares Ziel: das restliche Gehäuse etwas schlanker zu gestalten. Mit 7,9 mm wäre das knapp gelungen: Das Galaxy S25 Ultra kommt auf 8,2 mm. Und: Bereits beim superdünnen Galaxy S25 Edge und dem ebenfalls sehr schlanken Galaxy Z Fold 7 hat Samsung auf ein ähnliches Kamera-Modul gesetzt.

Foldables als Wegweiser

Samsung setzt gern auf eine über alle Modelle hinweg einheitliche Designsprache. Das mutmaßliche neue Kamera-Design für das Galaxy S26 Ultra wäre ein Schritt zurück dahin. Mit dem Galaxy A56 schlug der Hersteller Anfang dieses Jahres nämlich überraschend eine etwas andere Richtung ein und setzte auf ein ähnliches Kamera-Modul wie nun offenbar beim Galaxy S26 Ultra. Samsungs Foldables sind damit schon länger ausgestattet und geben momentan offenbar den Weg vor.

