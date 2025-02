Wenn Evan Blass Bilder zu kommenden Handys veröffentlicht, dann sind diese so gut wie immer authentisch. Das Samsung Galaxy A56 ist das jüngste Gerät, das der Leak-Experte enthüllt.

Es sind nicht die ersten durchgesickerten Bilder zu dem Gerät, doch die vertrauenswürdige Quelle lässt erahnen, dass wir es hier wirklich mit dem Galaxy A56 zu tun haben. Außerdem präsentiert uns Blass das Samsung-Handy in offenbar allen erhältlichen Farben. Demnach wird das Galaxy A56 in Schwarz, Grün, Rosa und Grau/Silber erscheinen.

Das Design ähnelt dem Galaxy A55 weitgehend – mit flachem Rahmen und dem bekannten Punch-Hole-Display vorne. Eine nennenswerte Änderung scheint es 2025 aber doch zu geben: Das Kamera-Design ändert sich offenbar.

Neue Kamera für das Galaxy A56

Mit dem Galaxy A56 scheint Samsung die A-Reihe optisch wieder ein wenig von den teureren Galaxy-S-Modellen zu entfernen. Bei Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra hält der Hersteller weitgehend am bewährten Kamera-Design fest: Die Linsen sind direkt in das Gehäuse eingelassen.

Beim Galaxy A56 dagegen sind sie den Bildern nach in einem ovalen Kamera-Modul untergebracht. Für uns sieht es dadurch etwas weniger attraktiv aus als sein Vorgängermodell, das von Samsungs Oberklasse-Handys optisch kaum zu unterscheiden ist.

Galaxy A56: Release und Ausstattung

Erscheinen wird das Samsung Galaxy A56 aller Voraussicht nach im März, wie das Galaxy A55 im Vorjahr. Gerüchte zur Ausstattung besagen, dass es seine Rechenleistung aus Samsungs Chipsatz Exynos 1580 beziehen wird.

Sein Super AMOLED Display soll 6,6 Zoll in der Diagonale messen und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bieten. Der Akku hat angeblich eine Kapazität von 5000 oder 5100 mAh und soll sich mit bis zu 45 W aufladen lassen.

Letzteres wäre eine große Überraschung, denn selbst das Galaxy S25 lädt nur mit bis zu 25 W auf. Wir sind gespannt, ob die Gerüchteküche tatsächlich Recht behält.

