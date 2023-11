Das Wichtigste in Kürze

Samsung hat die umfassende KI "Galaxy AI" angekündigt

Zukünftige Galaxy-Smartphones sollen "AI Live Translate Call" und weitere KI-Features erhalten

Die Galaxy-S24-Modelle könnten Galaxy AI als erste Samsung-Handys erhalten

Gerüchte schwirrten bereits umher, nun ist es offiziell: Samsung hat einen kleinen Einblick in ein neues Projekt gegeben, das schon bald Galaxy-Smartphone mit einer starken KI ausstatten soll.

Generative KI-Funktionen sind seit dem Hype um Chat GPT und Features der Google-Pixel-Smartphones der neue Fokus vieler Tech-Unternehmen. Auch Samsung steigt jetzt offiziell in das Rennen ein und will die eigenen Smartphones bereits im Frühjahr 2024 mit umfassenden KI-Funktionen ausstatten. Unter dem Namen "Galaxy AI" plant das südkoreanische Unternehmen viele KI-Funktionen zu vereinen. Ein zukünftiges Feature stellt Samsung in einer Pressemitteilung vor.

Galaxy AI: Live-Übersetzung und mehr à la Google

Als Vorgeschmack erwähnt Samsung in der Mittelung eines der ersten Features von Galaxy AI: Mit "AI Live Translate Call" sollt ihr als Nutzer neuer Galaxy-AI-Handys zukünftig Anrufe oder Audio- und Textnachrichten in der nativen Anruf-App direkt in eure Sprache übersetzen lassen können.

Völlig neu ist dieser Ansatz nicht: Google sorgt schon länger mit genau solchen Features für Aufsehen: Bereits seit dem Pixel 6 können Nutzer über "Live-Übersetzung" etwa empfangene oder gesendete Textnachrichten universell auf dem Handy übersetzen lassen. Auch live generierte Untertitel sowie der Dolmetscher-Modus gehören zu den Features der Pixel-Modelle. Mit dem Google Pixel 8 Pro und Pixel 8 hat Google die generativen Fähigkeiten der Handys, zum Beispiel beim Editieren von Fotos, stark ausgeweitet. Samsungs Konkurrent dürfte also vor allem Googles Pixel-Reihe sein, die aktuell die meisten KI-basierten Smartphone-Features bietet.

Galaxy AI auf dem Galaxy S24: On-Device dank Qualcomm?

Samsung will die Galaxy-AI-Features mit einem Mix aus hauseigener On-Device-Berechnung und Cloud-Unterstützung durch Kollaborationen mit führenden Unternehmen auf den Handys umsetzen. Die ersten Geräte mit Samsungs AI dürften aus der Galaxy-S24-Reihe kommen. Gerüchte zu einem frühen Release der Galaxy-S24-Familie im Januar passen in das von Samsung genannte Frühjahr-Zeitfenster.

Eine wichtige Rolle bei den Offline-Berechnungen auf dem Gerät wird voraussichtlich der frisch vorgestellte Qualcomm-Prozessor "Snapdragon 8 Gen 3" spielen. Dieser verfügt bereits über die passende KI-Engine. Auch Geräte mit einem neuen Exynos-Prozessor schließt Samsung mit den Formulierungen aus der Mittelung nicht aus. Leaks zufolge sollen die S24-Modelle im europäischen Raum erneut von sowohl Snapdragon- als auch Exynos-Prozessoren angetrieben werden.

Man darf gespannt sein, mit welchen KI-Features Samsung aufwarten wird. Und welche Rolle der wenig beachtete Assistent Bixby in dem Geflecht spielen wird.

