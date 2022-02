Samsungs großes Galaxy-Unpacked-Event steht bevor. Auf der Agenda der Südkoreaner stehen voraussichtlich das kommende Handy-Topmodell Galaxy S22 und das Tablet-Flaggschiff Galaxy Tab S8. Zu Letzterem wurden kürzlich viele mutmaßliche Feature-Details bekannt.

Samsung Handys (hier mit Vertrag) werden bald wahrscheinlich um neue Topmodelle der S22-Serie ergänzt – und auch Tablet-Fans können sich freuen: Zwar sickerten schon zuvor zahlreiche Informationen zu den erwarteten Galaxy-Tab-S8-Modellen durch, doch eine mutmaßlich von Samsung stammende und erst für den Marktstart des Tablets vorgesehene Pressegrafik birgt abermals mehr Details. Leaker Evan Blass hat die PR-Grafik via Twitter veröffentlicht. Sie stimmt mit vorherigen Gerüchten zu den Tablets überein.

Basismodell des Galaxy Tab S8 ohne OLED-Display

Die nächste Generation von Samsungs Galaxy-Tablets beinhaltet demzufolge drei Modelle: Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra. Bei der Basisvariante verbaut Samsung den Gerüchten zufolge ein LPTS-Display mit 11-Zoll-Diagonale, das eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bietet – auf OLED müssen Kunden demnach verzichten. Hinzu komme eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für besonders flüssige UI-Animationen.

Nutzer können bei der Speicherausstattung offenbar zwischen 8 und 12 GB RAM wählen. An internem Speicher stehen die Optionen 128 und 256 GB zur Auswahl – plus der Möglichkeit zur Speichererweiterung via microSD, so die Infografik. Die microSD-Option sei auch bei den beiden größeren Modellen verfügbar. Zur Authentifizierung lasse sich der Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf verwenden.

Mehr Displayfläche bei höherpreisigen Modellen

Samsung lege beim größeren Bruder Galaxy Tab S8+ eine Schippe drauf. Zum Einsatz komme ein 12,4-Zoll-Display mit AMOLED-Technologie (inklusive 120 Hz), das mit 2800 x 1752 Pixeln auflöst. Bezüglich RAM und internem Speicher sei es genauso wie das kleinere S8 ausgestattet.

Das Highend-Modell Galaxy Tab S8 Ultra verfüge über ein besonders großes AMOLED-Display mit 14,6 Zoll und 120-Hz-Technologie. Kunden hätten hier die Wahl zwischen 8, 12 und 16 GB RAM. Beim internen Speicher gebe es die Varianten 128, 256 und 512 GB. Anders als das Basismodell des Tab S8 bieten die zwei größeren Varianten wohl einen Fingerabdrucksensor im Display.

Fast-Charging mit bis zu 45 Watt und mehr

Zu den weiteren Highlights des Galaxy Tab S8 soll die Unterstützung von Fast Charging mit bis zu 45 Watt gehören – so ließe sich der große Akku der Tablets besonders schnell mit Energie versorgen. Als Chip setze Samsung auf einen Snapdragon 8 Gen 1. Allen Modellen soll zudem ein S Pen beiliegen. Die neuen Tablets werden für Samsungs morgiges Unpacked-Event (9. Februar) erwartet.