Galaxy Watch 4 bei Aldi zum halben Preis: Lohnt sich die Smartwatch?

Das Wichtigste in Kürze:

Der Aldi-Preis für die Galaxy Watch 4 ist wirklich gut

Trotzdem spart ihr nicht allzu viel

Die Galaxy Watch 4 kann auch 2024 noch mithalten

Aldi bietet die Samsung Galaxy Watch 4 derzeit um 52 Prozent reduziert an. Der Rabatt bezieht sich zwar auf die ursprüngliche UVP, gut ist das Angebot aber trotzdem.

Galaxy Wach 4: So viel spart ihr bei Aldi

Halb so viel wie bei anderen Händlern bezahlt ihr zwar nicht wirklich. Doch ein Online-Preisvergleich zeigt: Berücksichtigt man nur als seriös geltende Händler, ist der Aldi-Preis für die Galaxy Watch 4 (40 mm) der niedrigste. Der Discounter verkauft die Samsung-Smartwatch online für 129 Euro. Das Sparpotenzial hält sich allerdings in Grenzen. In diversen anderen vertrauenswürdigen Online-Shops findet ihr die Samsung-Smartwatch für nur rund 5 Euro mehr.

Tipp: Mehr sparen könnt ihr mit einer generalüberholten Galaxy Watch 4 (40 mm), wie ihr sie etwa bei BackMarket findet.

Wie gut ist die Galaxy Watch 4 im Jahr 2024?

Samsung-Fans wissen: Die Galaxy Watch 4 hat bereits mehr als zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Doch die 2021 erschienene Samsung-Smartwatch kann sich nach wie vor sehen lassen. Die wichtigsten Unterschiede zum aktuellen Modell (Galaxy Watch 6 in 40 mm) sind folgende:

etwas kleineres Display (1,2 vs. 1,3 Zoll)

anderer Display-Schutz (Corning Gorilla Glass DX+ vs. Saphirglas)

älterer Chipsatz (Exynos W920 vs. Exynos W930)

etwas weniger RAM (1,5 GB vs. 2 GB)

etwas dickeres Gehäuse (9,8 mm vs. 9 mm)

etwas breitere Display-Ränder

Akku schwächer (247 mAh vs. 300 mAh)

keine Schnellladefunktion

kein Infrarot-Temperatursensor

keine Zykluserfassung

kein Armbandwechsel "mit nur einem Klick"

Die Galaxy Watch 6 ist noch widerstandsfähiger

Auch wenn das ziemlich viele Nachteile gegenüber dem neuen Modell sind: Keiner davon wiegt wirklich schwer. Und: Die wichtigsten Tracking-Features sowie die Wasserdichtigkeit (bis zu 50 m Tiefe, IP68) sind identisch. Wer dennoch die Galaxy Watch 6 bevorzugt, findet sie online derzeit für knapp unter 200 Euro – z. B. bei Amazon. Beide Uhren zählen zu den besten Optionen für Android-Nutzer.

Tipp: Samsungs Smartwatches gibt es auch immer wieder im Bundle mit Handys – etwa die Galaxy Watch 6 & das Galaxy S24 bei o2.