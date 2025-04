Jetzt sind auch Galaxy S23, Galaxy S24 FE und das Galaxy Tab S10 Plus an der Reihe: Samsung hat den Rollout von One UI 7 für diese Geräte gestartet – allerdings müsst ihr euch hierzulande noch etwas gedulden. Denn das Update wird aktuell nur in Südkorea verteilt.

Nachdem erste Samsung-Geräte das große Update auf One UI 7 bereits erhalten haben, folgen nun drei weitere Modelle: die Galaxy-S23-Reihe, das Galaxy S24 FE und das Galaxy Tab S10 Plus. Damit bringt Samsung Android 15 samt frischer Benutzeroberfläche auf einige seiner beliebtesten Flaggschiffe – zumindest in der Heimat des Herstellers.

Wie gewohnt beginnt der Rollout mit einer schrittweisen OTA-Verteilung. Zuerst dürfen sich diejenigen freuen, die zuvor am Beta-Programm teilgenommen haben. Doch auch wer nicht im Testlauf dabei war, sollte bald benachrichtigt werden. Zur Verfügbarkeit in Deutschland gibt es noch keine genaueren Infos. Allzu lange müssen wir aber vermutlich nicht mehr auf das Update warten.

Buildnummern für Galaxy S23, S24 FE und Tab S10+

Die Softwareversionen für die neuen Updates stehen inzwischen fest: Galaxy-S23-Nutzer in Korea erhalten One UI 7 unter anderem über die Buildnummern S918NKSU6DYD9, S918NOKR6DYD9 und S918NKSU6DYD9. Beim Galaxy S24 FE heißt das Paket S721NKSU2BYD9. Und das Tab S10 Plus wird mit den Versionen X820XXU2BYD7 und X920XXU2BYD7 versorgt.

Zusätzlich enthält das Update auch den Sicherheitspatch vom April 2025. Der wird bereits in weiteren Regionen verteilt – ein klares Zeichen, dass auch der globale Rollout der neuen Android-Version nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Globales Update? Noch Geduld gefragt

Noch ist One UI 7 für Galaxy S23, S24 FE und Tab S10 Plus also ein exklusives Korea-Feature. Aber: Die Erfahrung zeigt, dass Samsung nach dem Start im Heimatmarkt meist recht zügig nachlegt. Für euch heißt das: Augen offen halten, insbesondere in den Update-Einstellungen eures Geräts.

Die gute Nachricht ist: Dass diese drei Modelle nun bedient werden, zeigt, wie weit der Rollout fortgeschritten ist. Mit etwas Glück steht ihr schon bald selbst auf der Update-Liste – und könnt One UI 7 inklusive Android 15 in vollem Umfang nutzen.

