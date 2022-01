Samsung hat in der Vergangenheit schon einiges getan, damit Android-Updates schnell auf seinen Smartphones bereitstehen. Wann so eine Aktualisierung dann verfügbar ist, kommt aktuell aber noch auf die Region des Nutzers an. Zumindest in Europa soll das zukünftig nicht mehr der Fall sein.

Zum Release von Android 12 hat Samsung ganz gut vorgelegt: Die meisten aktuellen Smartphones der Marke haben das Update inzwischen erhalten. Deutlich schneller ist hier eigentlich nur Google. Doch manchmal kann es etwas dauern, bis ihr ein angekündigtes Update erhaltet. Der Grund dafür ist oft die Region, in der ihr euch befindet. Bestimmte Länder erhalten nämlich einen früheren Zugriff auf Neuerungen.

Eine Version für ganz Europa

Dass Samsung eine neue Android-Version zuerst für wenige Regionen veröffentlicht, hat auch einen Grund. Neue Softwareversionen sind nämlich mit einem "Ländercode" (Country Specific Code, kurz: CSC) versehen. Nur wenn dieser Code mit eurer Region übereinstimmt, könnt ihr das Update auch herunterladen. Dabei muss ein neuer Build für jeden CSC eigenständig getestet werden, was Zeit und Ressourcen kostet. In Europa möchte Samsung diesen Vorgang nun vereinheitlichen.

Laut Galaxy Club setzt Samsung auf den CSC EUX, also einen Code für ganz Europa. Dieser findet sich schon jetzt bei der Software des Galaxy A52 4G, Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3. In diesem Jahr sollen dann noch mehr neue Geräte wie die Galaxy S22-Serie, das Galaxy A52, A33 und A13 mit dem EUX-Code auf den Markt kommen. Für euch bedeutet das: schnellere Updates. Denn Samsung muss in Zukunft nur noch an einer Version seiner Software arbeiten, was die Entwicklungszeit etwas verringern sollte.

Vorfreude auf Unpacked

Samsung-Fans haben auch gerade einen ganz anderen Grund zu Freude. Denn der Termin für die Präsentation des Galaxy S22 steht fest. Auch die Plus- und Ultra-Version sollten sich beim Unpacked Event blicken lassen. Und bis zum Marktstart ist es dann erfahrungsgemäß nicht mehr lang. Wenn ihr jetzt schon wissen möchtet, was euch bei den neuen Modellen erwartet, dann werft einen Blick in unsere Galaxy-S22-Gerüchteübersicht.