Samsung streicht Handy-Zubehör: Weitere Modelle betroffen

Bei Top-Modellen wie dem Galaxy S22 (mit Vertrag hier zu finden) hat sich Samsung schon längst vom Netzteil verabschiedet – immerhin schont das auch die Umwelt. Günstige Smartphones des Herstellers gibt es aber zum Teil noch inklusive Ladegerät in der Verpackung. Künftig soll sich das aber ändern.

Samsung hat kürzlich die ersten neuen Einsteiger-Modelle für die A-Reihe vorgestellt: Das Galaxy A13 und das Galaxy A23 sind nun offiziell. Die ersten Händler in Europa sollen die beiden Handys bereits listen, wie SamMobile berichtet. Aus den Einträgen gehe nun hervor, dass Samsung künftig auch in der unteren Preisklasse auf ein beigelegtes Netzteil verzichtet.

Kein A-Modell mit Netzteil mehr?

Sollten die Händler sich diese Angabe nicht selbst ausgedacht haben, können wir davon ausgehen, dass auch alle anderen A-Modelle von Samsung künftig auf ein Netzteil verzichten. Etwa das Galaxy A33 und sowieso die höherpreisigen Mittelklasse-Modelle der Reihe wie das A53 und A73.

Das könnte zwar ärgerlich sein, wenn ihr tatsächlich kein passendes Ladegerät besitzt. Auf der anderen Seite legte Samsung bislang nur 15-Watt-Netzteile in die Verpackung der günstigeren Modelle. Und hier bieten viele Smartphones eine weit höhere Ladegeschwindigkeit. Alleine das A23 könnt ihr mit bis zu 25 Watt laden und müsstet für die kürzeste Aufladezeit ohnehin ein neues Netzteil erwerben, hätte Samsung weiterhin auf die 15-Watt-Beilage gesetzt.

Aus unserer Sicht war das nur eine Frage der Zeit, bis das Ladegerät als Zubehör in der Verpackung auch bei weiteren Modellen wegfällt. Wir gehen daher davon aus, dass die Berichte rund um das fehlende Netzteil der Wirklichkeit entsprechen. Und gerade die günstigen Modelle dürfte Samsung in hohen Stückzahlen über die Ladentheke bringen. Deshalb könnte sich die Umwelt gerade in dieser Preisklasse über das fehlende Netzteil freuen.