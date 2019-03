Samsungs mobiler Browser erhält One-UI-Design

Bereits im Februar 2019 hat Samsung für seinen Internetbrowser ein wichtiges Update veröffentlicht. Die Neuerungen, darunter die Designsprache von One UI, waren zunächst jedoch nur Teil der Beta. Nun haben die Entwickler die Aktualisierung für die stabile Version verteilt.

Im vergangenen Jahr stellte Samsung auf der Samsung Developer Conference One UI vor. Seit Weihnachten 2018 rollt das Unternehmen seine Bedienoberfläche (gemeinsam mit Android Pie) für immer mehr Geräte aus, darunter das Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy Note 9 und Galaxy A8. Der Internet-Browser behielt bislang jedoch das alte Layout. Dies haben die Entwickler nun nachgeholt, wie ihr oben im Bild sehen könnt.

Der Browser schont eure Augen

Sobald ihr den Browser auf eurem Galaxy-Smartphone zum ersten Mal mit seinem neuen Design nutzt, dürften euch direkt zahlreiche Änderungen auffallen. Das Layout hat im Vergleich zu seinem Vorgänger einen neuen Anstrich bekommen. Was besonders praktisch ist: Wichtige Menüs und Funktionen haben die Entwickler so platziert, dass ihr sie locker mit einer Hand erreicht.

Ihr müsst also nicht mehr einen langen Daumen machen oder die zweite Hand hinzunehmen. Die Adresszeile findet ihr allerdings weiterhin ganz oben. Das ist aber nicht schlimm. Denn ihr erreicht sie ebenfalls komfortabel: Haltet dazu unten in der Leiste den Home-Button gedrückt.

Nacht- und Anti-Tracking-Modus

Der Samsung-Browser unterstützt zudem den Nachtmodus. Habt ihr diesen in eurem Galaxy-System aktiviert, hüllt sich auch die App in einen dunkelgrauen Schleier. Die Einstellung bleibt auch bestehen, wenn ihr auf Seiten wie Google oder Amazon surft. Der Browser zwingt diesen also sein dunkles Design auf.

Dies schont insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit eure Augen. Ihr könnt in den Browser-Einstellungen optional aber auch festlegen, dass ihr zwar den Nachtmodus aktiviert haben wollt, Samsung diesen aber nicht auf Internetseiten anwendet. Ihr seht diese dann in gewohnter Optik.

Zudem gibt es einen Modus, der verhindern soll, dass Webseiten eure Daten tracken und euch mit personalisierten Anzeigen belästigen. Diesen müsst ihr jedoch zunächst aktivieren: Tippt rechts unten auf die drei horizontalen Balken und dann auf "Einstellungen | Datenschutz und Sicherheit | Nicht erfassen".