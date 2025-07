Marvel und DC hielten sich 2025 auffällig zurück – trotzdem war die San Diego Comic-Con (24. - 27. Juli 2025) alles andere als langweilig. Große Studios wie Disney, Lionsgate oder HBO nutzten die Gunst der Stunde, um ihre kommenden Highlights zu präsentieren. Besonders im Rampenlicht: neue Trailer und Serien-Ankündigungen, die spätestens jetzt für ordentlich Gesprächsstoff sorgten.

Die Convention zeigte nicht nur Szenenpremieren, sondern enthüllte auch einige Überraschungen – darunter ein Gastauftritt von George Lucas höchstpersönlich. Mit im Gepäck: düstere Sci-Fi-Welten, durchgeknallte Horror-Remakes und schräge Kult-Rückkehrer. Welche Trailer besonders überzeugen konnten, lest ihr hier.

Sci-Fi, Horror und ein Hauch Nostalgie

Ganz oben auf der Liste steht "Predator: Badlands" . Der neue Film dreht den Spieß um: Erstmals steht ein Predator selbst im Zentrum der Geschichte – und zwar bei seinem allerersten Jagdausflug. Die düstere Alien-Welt trifft auf eine ungewöhnliche Allianz mit einem Androiden, gespielt von Elle Fanning. Regisseur Dan Trachtenberg ließ beim Panel durchblicken, dass es sogar ein kleines Wiedersehen mit Figuren aus früheren Teilen gibt.

(© 2025 CURVED )

Ebenfalls spannend: "Alien: Earth", eine Serie, die Xenomorphs erstmals auf die Erde bringt. Zwar nimmt sich Showrunner Noah Hawley einige kreative Freiheiten mit dem Kanon – Grusel, Gänsehaut und Gekröse sind aber garantiert. Und auch hier gab’s bei der Präsentation eine klare Ansage: Ein Crossover mit den Predators sei nicht geplant – zumindest offiziell.

(© 2025 CURVED )

Fortsetzungen, Spin-offs und eine Reunion mit Humor

Disney schickt mit "Tron: Ares" den nächsten Teil der digitalen Kultwelt ins Rennen. Jared Leto als erste echte KI außerhalb der Simulation dürfte für Diskussionen sorgen – der erste Trailer verspricht jedenfalls bildgewaltige Action zwischen Zukunft und Realität.

(© 2025 CURVED )

Gruselig geht’s weiter mit "Five Nights at Freddy’s 2". Die Fortsetzung der erfolgreichen Videospielverfilmung bringt bekannte Gesichter zurück – inklusive neuer animatronischer Albträume. Nicht weniger mysteriös wirkt "Keeper", der neue Horrorstreifen von Osgood Perkins, der zwei Liebende in einer einsamen Hütte mit dem Übernatürlichen konfrontiert.

(© 2025 CURVED )

Auch Serienfans kamen auf ihre Kosten: "Gen V" (Staffel 2) und "Peacemaker" (ebenfalls Staffel 2) knüpfen direkt an ihre jeweiligen Universen an. Während "Peacemaker" tiefer in James Gunns neue DC-Zeitlinie eintaucht, verspricht Gen V ein explosives Semester voller Supes-Drama.

(© 2025 CURVED )

Die San Diego Comic-Con 2025 hat auf jeden Fall gezeigt: Auch ohne Marvel und DC kann es in der Film- und TV-Landschaft ordentlich krachen. Und wir sind uns sicher – viele dieser Trailer werdet ihr in den kommenden Monaten noch öfter zu sehen bekommen.

