Schluss mit Plus: Nach dem iPhone 16 geht es exklusiver weiter

Das Wichtigste in Kürze:

Nach dem iPhone 16 Plus soll es kein Plus-Modell mehr geben

Stattdessen plant Apple offenbar ein neues High-End-Modell

Das iPhone 17 Slim wird demnach hochwertiger als das iPhone 17 Pro Max

Die Spekulationen scheinen sich tatsächlich zu bestätigen. Das iPhone 16 Plus wird offenbar das letzte seiner Art sein. Ab 2025 soll sich Apple von der erst drei Jahre alten Modellreihe verabschieden – und dafür ein besonders exklusives Modell auf den Markt bringen.

Dies geht nun erneut aus einem Bericht hervor. Dieses Mal sagt The Information indirekt das Ende der iPhone-Plus-Modelle voraus. Wie auch bereits von Analyst Jeff Pu prognostiziert, muss das iPhone 17 Plus anscheinend für ein besonders dünnes Modell weichen. Pu bezeichnete es damals als iPhone 17 Slim. Ob es tatsächlich so heißen wird, bleibt abzuwarten.

iPhone 17 Slim: Dünner und besser

Dem Bericht zufolge sei das mutmaßlich iPhone 17 Slim genannte Gerät signifikant dünner als aktuelle Apple-Handys. Interessant zudem: Offenbar ist es nicht wie zunächst vermutet unterhalb des iPhone 17 Pro Max positioniert, sondern darüber. Das iPhone 17 Slim soll das High-End-Modell für 2025 werden und Upgrades wie ein neu designtes Kamera-System bieten.

Das dünne iPhone wäre gewissermaßen ein Kurswechsel. Denn in den vergangenen Jahren hat Apple weniger Wert auf maximal dünne Smartphone-Gehäuse gelegt als früher. Allerdings haben die Kalifornier mit dem 13" iPad Pro (2024) gerade erst ihr bislang dünnstes Gerät überhaupt vorgestellt. Mit einer Dicke von nur 5,1 mm unterbietet das Tablet sogar den iPod Nano.

Warum nach dem iPhone 16 Plus Schluss sein soll

Die Gründe für das Aus der Plus-Reihe seien (natürlich) finanzieller Natur. Dem Bericht zufolge haben sich die bisherigen Modelle einfach nicht gut genug verkauft. Dass Apple dann nicht lange fackelt, hat der Hersteller zuvor bereits mit der ebenfalls eingestellten iPhone-mini-Serie unter Beweis gestellt. Auch die kleinen Handys fanden nicht genügend Zuspruch.

Offenbar sind Apple-Fans also weder an kompakten iPhones noch an einer günstigeren Alternative zu den großen Pro-Max-Modellen interessiert. Wir sind gespannt, ob das dünne iPhone 17 Slim den Geschmack der Masse besser trifft. Im Herbst 2024 aber wird erst mal die Plus-Reihe eine letzte Chance bekommen.