iPhone 17 Slim: Neues Modell soll Plus-Reihe ablösen

Das Wichtigste in Kürze

Das iPhone 17 Slim ersetzt offenbar das iPhone 17 Plus

Das neue iPhone soll besonders schlank sein

Titan gibt es 2025 anscheinend nur für das Pro Max

Auch 2025 wird Apples Flaggschiffreihe wohl aus vier Modellen bestehen. Ein iPhone 17 Plus soll sich aber nicht darunter befinden. Als Ersatz erwartet uns offenbar das iPhone 17 Slim.

Analog zu seiner mutmaßlichen Bezeichnung soll sich das iPhone 17 Slim durch ein besonders schlankes Design auszeichnen. Dies hat 9to5Mac zufolge der viel zitierte Analyst Jeff Pu gegenüber Investoren behauptet. Demnach wird das Lineup für 2025 folgende Modelle beinhalten:

iPhone 17 (6,1 Zoll)

iPhone 17 Slim (6,6 Zoll)

iPhone 17 Pro (6,3 Zoll)

iPhone 17 Pro Max (6,9 Zoll)

Wie ihr an den Display-Diagonalen erkennen könnt, büßt das iPhone 17 Slim offenbar kaum Bildfläche gegenüber den aktuellen Plus-Modellen ein. Mit 6,6 Zoll wäre sein Display gerade mal 0,1 Zoll kleiner als beim iPhone 15 Plus.

Titan nur für das iPhone 17 Pro Max

Darüber hinaus sollen iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro und das Standardmodell ein "komplexeres Aluminium-Design" erhalten. Was genau Pu damit meint, ist unklar. Interessanterweise bekommt anscheinend nur das iPhone 17 Pro Max ein Titangehäuse. Aktuell verwendet Apple das Material für das iPhone 15 Pro Max, aber auch für das iPhone 15 Pro.

Ebenfalls exklusiv für das iPhone 17 Pro Max vorgesehen sei eine schmalere Dynamic Island. Die Aussparung für Frontlinse und Face-ID-Sensoren soll bei diesem Modell durch eine neue, sogenannte "Metalens"-Technologie schrumpfen.

iPhone 17 wieder mit altem Chip?

Auch ein paar Specs zur iPhone-17-Serie gehen aus dem Bericht hervor. Unter anderem Details zum Chipsatz und zum verbauten Arbeitsspeicher:

iPhone 17 (Slim): A18 oder A19 (Chipsatz) / 8 GB RAM

iPhone 17 Pro (Max): A19 Pro (Chipsatz) / 12 GB RAM

Damit würde Apple die Pro-Varianten wie zuletzt durch einen stärkeren Antrieb von den günstigeren Modellen abgrenzen. Unklar scheint noch, ob iPhone 17 und iPhone 17 Slim einen Vorjahreschip bekommen oder einen schwächeren A19, der etwas weniger Leistung als der A19 Pro mitbringt.

Auch der Arbeitsspeicher fällt beim Pro Max anscheinend größer aus – so wie es bei der iPhone-15-Reihe bereits der Fall ist (mehr dazu in unserem Vergleich: iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro). Immerhin sollen aber alle iPhone-17-Varianten eine Upgrade für die Frontkamera erhalten: Von aktuell 12 MP verdoppelt sich die Auflösung demnach auf 24 MP.