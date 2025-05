Google schießt mal wieder gegen Apple – und diesmal mit voller Absicht unter die Gürtellinie. Der wohl größte Witz daran: Mit dem Seitenhieb könnte Google sogar Geld verdienen. Denn: In einem neuen Werbespot zur Pixel-9-Reihe gibt es eine volle Breitseite gegen das kommende iPhone 17. Im Mittelpunkt: das angeblich übernommene Kamera-Design und einige Funktionen, die Apple Jahre nach dem Pixel eingeführt haben soll.

(© 2025 CURVED )

Der Clip im Stil eines Podcast-Gesprächs zwischen zwei sprechenden Smartphones (Pixel und iPhone) spart nicht mit Anspielungen. Während das Pixel betont, dass es sich nur um Gerüchte handle, reagiert das iPhone auffällig defensiv – und gesteht dabei ein paar auffällige "Zufälle" ein. So sei etwa der Nachtmodus bei Apple erst ein Jahr nach Googles Night Sight aufgetaucht. Auch die Funktion zum nachträglichen Entfernen unerwünschter Objekte auf Fotos – bei Google als "Magischer Radierer" bekannt – habe Apple mit deutlicher Verzögerung als "Clean Up" (in Deutschland "Bereinigen") eingeführt. Und selbst bei den Widgets hinke das iPhone angeblich ganze neun Jahre hinterher.

Kompaktes Kamera-Wunder von Google Google Pixel 9 Pro Das Google Pixel 9 Pro ist eines der besten Kamera-Handys und zudem angenehm kompakt. Es ist eine Top-Option für anspruchsvolle Android-Fans, die keine XL-Variante benötigen, aber auf eine starke Kamera nicht verzichten wollen. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 37,99 € o2 ohne Vertrag ab 759 € Amazon

Apple als Copycat? Google geht aufs Ganze

Ohne es explizit zu erwähnen, gerät schließlich auch das kolportierte Kamera-Design der iPhone-17-Reihe ins Visier: Besonders das iPhone 17 Air soll dem Pixel 9 Pro diesbezüglich sehr ähnlichen sehen – zumindest laut Gerüchten. Das iPhone im Video wiederholt am Ende die Anspielungen darauf ("es sind ja nur Gerüchte") – fast wortgleich. Fürs Publikum wirkt das wie ein klares "erwischt!".

Subtilität sucht man hier vergebens. Der Clip setzt auf Humor mit dem Holzhammer. In der Tech-Community könnte das allerdings auch genau den gewünschten Effekt haben: Aufmerksamkeit generieren, Apple ein wenig ärgern – und die eigene Innovationskraft betonen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1049 € Amazon

Werbung oder Revanche?

Mit dem Video legt Google erneut den Finger in eine alte Wunde: die Debatte um Innovation und wer hier eigentlich von wem abschaut. Während Apple sich offiziell zu derartigen Sticheleien meist nicht äußert, wird der Clip unter Fans wohl für Gesprächsstoff sorgen.

Ob das iPhone 17 tatsächlich Googles Kamera-Design übernimmt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Google hat keine Lust mehr, sich im Schatten Apples zu sonnen – und sucht den direkten Schlagabtausch.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht