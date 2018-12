Snapchat bietet euch nun einen Jahresrückblick für 2018

Snapchat hat für 2018 eine Zusammenfassung des Jahres veröffentlicht. Ende Dezember könnt ihr euch in der "Year End Story" einen individuellen Rückblick erstellen lassen. Dadurch werden eure persönlichen Highlights des Jahres in der App noch einmal lebendig.

Die "Year End Story" sei dazu gedacht, "die Vielfalt an Emotionen, Events und Inhalten einzufangen, die Nutzer als Snap eingefangen und über das Jahr im Memories-Feature gespeichert haben", sagte ein Sprecher von Snapchat gegenüber Fast Company. Dazu könnten Reisen gehören, Outdoor-Abenteuer, Sonnenuntergänge, Musik, Tiere und sogar die eigenen Selfies. Die Jahres-Story vereint also eure Lieblings-Snaps aus dem Jahr 2018.

Voraussetzung: genügend Snaps

Einen Haken hat die Sache allerdings: Ihr müsst über das Jahr genügend Snaps gespeichert haben, damit die App eine "Year End Story" erstellen kann. Falls dies nicht der Fall ist, hat der Sprecher von Snapchat einen Tipp: "Stellt sicher, dass ihr 2019 eine Vielzahl an Snaps in Memories speichert." Um euren Rückblick ansehen zu können, müsst ihr lediglich die App öffnen und dann auf das Memories-Icon tippen. Dort seht ihr eine Story namens "Mein 2018 in Snaps", die ihr auf Wunsch auch teilen könnt.

Seit Ende November 2018 gibt es hierzulande in der App die sogenannten "Snapchat Shows". Mit den kurzen Videos von verschiedenen Medien-Partnern will das Unternehmen vermutlich vor allem Nutzer an die Plattform binden. Auch im Bereich Hardware will Snapchat Fuß fassen: mit einer neuen Version seiner Foto-Brille "Spectacles".