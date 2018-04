So soll das HTC U12 ausgestattet sein

Bis zur offiziellen Präsentation des HTC U12 dauert es wohl nicht mehr lange. Denn im Internet ist ein Bild von der mutmaßlichen Verpackung des Smartphones aufgetaucht. Auf dieser sind einige Features und technische Details des kommenden Top-Modells gelistet.

Das Foto mit den Details zu dem HTC U12 ist über die chinesische Webseite cnBeta in das Netz gelangt, wie GSMArena berichtet. Demnach wird das Smartphone von einem Snapdragon 845 angetrieben, dem gleich 8 GB RAM zur Seite stehen. Zudem sollen 128 GB an Speicherplatz vorhanden sein. Der Speicher kann wohl mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden. Anscheinend gibt es auch eine Dual-SIM-Funktion.

Kompaktes Display?

Das Display soll 5,5 Zoll in der Diagonale messen und in QHD Plus auflösen. Aus dieser Auflösung lässt sich schließen, dass der Screen ein Seitenverhältnis von 18:9 haben wird. Insgesamt dürfte der Bildschirm des HTC U12 damit etwas kompakter als bei anderen Flaggschiffen ausfallen: Das LG V30, das OnePlus 5T und sogar das HTC U11 Plus haben ein 6-Zoll-Display im 18:9-Format. Es ist daher gut möglich, dass es von dem U12 noch eine Plus-Version geben wird, die über einen größeren Screen verfügt.

Die Hauptkamera des HTC U12 hat offenbar nur eine Linse mit 12-MP-Auflösung, die Blende liegt wohl bei einem lichtstarken Wert von f/1.5. Auf der Vorderseite kommt anscheinend eine Dual-Frontkamera mit zweimal 8 MP zum Einsatz. Alle Kameras verfügen angeblich über eine optische Bildstabilisierung (OIS).

Als Besonderheit soll Edge Sense 2 an Bord sein – offenbar eine verbesserte Version von Edge Sense. Bei diesem Feature handelt es sich um einen berührungsempfindlichen Rahmen. Wird das Smartphone gedrückt, können so Aktionen ausgelöst werden. Die Funktion ist bereits Teil des HTC U11 und U11 Plus. Darüber hinaus soll das HTC U12 nach IP68 gegen Wasser geschützt sein. Es kann Ton angeblich mit einem 3D-Effekt aufzeichnen und/oder in hochauflösender Audioqualität. Einen Termin zur offiziellen Enthüllung hat HTC noch nicht genannt. Das Top-Smartphone könnte aber noch im April vorgestellt werden. Lange dauert es also voraussichtlich nicht mehr.