So viele Leben haben Drohnen 2017 gerettet

Im vergangenen Jahr konnten mindestens 65 Menschen durch den Einsatz von Drohnen gerettet werden. Das geht aus einem Bericht von DJI hervor. "More Lives Saved: 'A Year Of Drone Rescues Around The World'" umfasst die Meldungen von Nachrichtenagenturen und öffentlichen Sicherheitsorganen und setzt sich aus insgesamt 27 Einzelfällen auf fünf Kontinenten zusammen.

Im Schnitt wurde mehr als eine Person pro Woche aus Notlagen befreit, bei mindestens 18 Menschen wurden die Einsätze durch die Hilfe von Wärmebildkameras unterstützt. Kombiniert mit einem Bericht aus dem letzten Jahr, gelten Drohnen für 124 Menschen als Retter.

Lebensretter im eisigen Winter

Die fliegenden Helfer warfen in Australien und Brasilien unter anderem Rettungsbojen für in Not geratene Schwimmer ab. In England und den USA machten sie im eisigen Winter bewusstlose Opfer ausfindig, die zum Beispiel nach einem Autounfall vermisst wurden. Zudem halfen Sie bei der Bergung von Menschen, die in Feldern, Flüssen und in den Bergen feststeckten.

"Drohnen unterstützen Rettungskräfte bei der Vermisstensuche, der Bereitstellung von Hilfsgütern, wie Nahrung oder Schwimmwesten, und vermindern die Reaktionszeiten von Stunden auf Minuten", erklärt Brendan Schulman, Vice President for Policy & Legal Affairs bei DJI. Das Unternehmen ist im Bereich ziviler Drohnen und Luftbildtechnologie aktiv. Die Kombination aus verbesserter Technologie, Akzeptanz durch Ersthelfer und vereinfachte Regulierung könnten zukünftig noch mehr Zeit und Geld sparen, um Personal zu schützen und Menschen zu retten, heißt es weiter.